Video Accident grav în Tulcea. Şoferul unei maşini a intrat pe contrasens şi a lovit în plin un tractor

Accident grav în Tulcea. O maşină a intrat pe contrasens şi a lovit frontal un tractor. Şoferul maşinii a murit pe loc, iar tractorul a fost avariat puternic. 

de Redactia Observator

la 25.10.2025 , 12:48

Din primele informaţii ale IPJ Tulcea, accidentul a avut loc în jurul orei 08:00, pe Drumul Comunal 51 (DC51), la kilometrul 1+800 m, pe sectorul Tulcea – C.R. Măcin, în zona localității Greci.

Traficul rutier în zonă a fost blocat temporar pentru efectuarea cercetărilor la fața locului și pentru intervenția echipajelor specializate.

