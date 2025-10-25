Accident grav în Tulcea. O maşină a intrat pe contrasens şi a lovit frontal un tractor. Şoferul maşinii a murit pe loc, iar tractorul a fost avariat puternic.

Din primele informaţii ale IPJ Tulcea, accidentul a avut loc în jurul orei 08:00, pe Drumul Comunal 51 (DC51), la kilometrul 1+800 m, pe sectorul Tulcea – C.R. Măcin, în zona localității Greci.

Traficul rutier în zonă a fost blocat temporar pentru efectuarea cercetărilor la fața locului și pentru intervenția echipajelor specializate.

