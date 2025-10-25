Video Accident grav în Tulcea. Şoferul unei maşini a intrat pe contrasens şi a lovit în plin un tractor
Accident grav în Tulcea. O maşină a intrat pe contrasens şi a lovit frontal un tractor. Şoferul maşinii a murit pe loc, iar tractorul a fost avariat puternic.
Din primele informaţii ale IPJ Tulcea, accidentul a avut loc în jurul orei 08:00, pe Drumul Comunal 51 (DC51), la kilometrul 1+800 m, pe sectorul Tulcea – C.R. Măcin, în zona localității Greci.
Traficul rutier în zonă a fost blocat temporar pentru efectuarea cercetărilor la fața locului și pentru intervenția echipajelor specializate.
Articolul continuă după reclamăÎnapoi la Homepage
Comentarii
Întrebarea zilei
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰