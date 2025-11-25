Accident grav pe centura Sloboziei. Bebeluș de 2 luni, printre cei opt răniți

Opt persoane, cu vârste între 2 luni și 59 de ani, au fost rănite marți într-un accident grav petrecut pe varianta ocolitoare a municipiului Slobozia. Potrivit IPJ Ialomița, trei mașini au fost implicate în coliziune, informează Agerpres.

Accidentul s-a produs după ce un bărbat de 39 de ani, din comuna Traian, ar fi virat stânga pe DN 2A, din direcţia Urziceni - Țăndărei, moment în care a fost acroșat de un autoturism aflat în depășire, condus de un tânăr de 29 de ani din Slobozia. În urma impactului, mașina tânărului a ricoșat într-un al treilea autoturism, condus pe Aleea Mânăstirii de o femeie de 32 de ani, din comuna Dragalina.

Toți cei opt răniți au fost preluați de echipele medicale și transportați la spital pentru îngrijiri.

Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs accidentul.

