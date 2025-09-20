Antena Meniu Search
Accident grav pe DN1F, în Cluj. O persoană la spital, după impactul între o dubă şi două autoturisme

Un accident grav s-a produs sâmbătă pe DN1F, în județul Cluj. Au fost implicate o autoutilitară și două autoturisme.

la 20.09.2025 , 15:21
Accident grav pe DN1F, în Cluj. O persoană la spital, după impactul între o dubă şi două autoturisme

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că o autoutilitară și două autoturisme au fost implicate într-o coliziune pe DN1F. accidentul s-a produs în localitatea Mera, județul Cluj. Circulația este oprită temporar pe ambele sensuri, dar în zonă există rută ocolitoare

O persoană a fost rănită în urma impactului. Circulația va reveni la normal pe parcursul după amiezii.

Se estimează reluarea traficului în condiții normale după ora 16:00.

