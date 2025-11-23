Accident violent pe un drum naţional din Cluj. Trei tineri, cu vârste între 17 şi 22 de ani, au fost spulberaţi pe trecerea de pietoni de un şofer care urcase băut la volan.

Totul a avut loc în comuna Poieni, iar impactul a fost atât de puternic încât una dintre victime a fost proiectată într-un alt vehicul care circula din sens opus. Toţi s-au ales cu răni grave şi au fost transportaţi de urgenţă la spital.

Bărbatul de 38 de ania fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul arătând o concentraţie de 0,33 mg/l alcool pur în aerul expirat. Se continuă cercetările.

