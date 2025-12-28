Tragedie la ieşirea din Botoşani. O tânără de 23 de ani, care urma să se căsătorească peste câteva luni, a murit într-un accident cumplit. Maşina în care era a intrat pe contrasens și s-a izbit puternic de un alt autoturism. Ca o coincidenţă cruntă, în maşină era un cuplu care urma să se căsătorească fix azi. Ziua nunții o petrec în spital. În total, patru persoane au avut nevoie de ajutorul medicilor.

Maria avea 23 de ani şi urma să se căsătorească în septembrie anul viitor. Aseară, se urcase într-o maşină condusă de un prieten. Amicul tinerei a pierdut controlul volanului, a pătruns pe contrasens și s-a izbit violent de un alt autoturism. Șoferul a scăpat cu răni ușoare.

"Cei doi conducători auto au fost testați alcoolscopic, rezultatele fiind negative" a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Botoşani, Delia Nenişcu.

"Celelalte victime au fost evaluate și transportate către UPU Botoșani", a declarat Carmen Răgoșcă, de la Serviciul Județean de Ambulanță Botoşani.

Cuplul din cealaltă maşină ar fi trebuit să se căsătorească duminică

Maria a murit la spital, din cauza rănilor grave. În grija medicilor a ajuns şi cuplul din cealaltă maşină, care ar fi trebuit să se căsătorească chiar astăzi, părinții unei fetițe de doar 7 luni. Femeia își amintește doar farurile care veneau direct spre ei, apoi s-a trezit pe patul de spital. Soțul ei nu a mai avut timp de reacție.

"Suntem în viață, asta e cel mai important, să vedem ce ne mai zic medicii să facem. Eu momentan am un drenaj la plămânul drept, am 5 coaste rupte și, din ce am înțeles acum, mâine posibil să urmeze o operație […] Soțul are ruptură de menisc la un picior, la genunchi, ruptură de șold și la bazin atins", a spus Ionela.

"Am discutat la telefon adineauri cu ea. A fost operată aseară de urgență pentru că amândoi plămânii au fost perforați", a spus o prietenă a Ionelei.

Polițiștii refac acum ultimele momente înainte de accident.

