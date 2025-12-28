Antena Meniu Search
Tragedie la ieşirea din Botoşani. O tânără de 23 de ani, care urma să se căsătorească peste câteva luni, a murit într-un accident cumplit. Maşina în care era a intrat pe contrasens și s-a izbit puternic de un alt autoturism. Ca o coincidenţă cruntă, în maşină era un cuplu care urma să se căsătorească fix azi. Ziua nunții o petrec în spital. În total, patru persoane au avut nevoie de ajutorul medicilor.

de Redactia Observator

la 28.12.2025 , 20:06

Maria avea 23 de ani şi urma să se căsătorească în septembrie anul viitor. Aseară, se urcase într-o maşină condusă de un prieten. Amicul tinerei a pierdut controlul volanului, a pătruns pe contrasens și s-a izbit violent de un alt autoturism. Șoferul a scăpat cu răni ușoare.

"Cei doi conducători auto au fost testați alcoolscopic, rezultatele fiind negative" a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Botoşani, Delia Nenişcu.

"Celelalte victime au fost evaluate și transportate către UPU Botoșani", a declarat Carmen Răgoșcă, de la Serviciul Județean de Ambulanță Botoşani.

Cuplul din cealaltă maşină ar fi trebuit să se căsătorească duminică

Maria a murit la spital, din cauza rănilor grave. În grija medicilor a ajuns şi cuplul din cealaltă maşină, care ar fi trebuit să se căsătorească chiar astăzi, părinții unei fetițe de doar 7 luni. Femeia își amintește doar farurile care veneau direct spre ei, apoi s-a trezit pe patul de spital. Soțul ei nu a mai avut timp de reacție.

"Suntem în viață, asta e cel mai important, să vedem ce ne mai zic medicii să facem. Eu momentan am un drenaj la plămânul drept, am 5 coaste rupte și, din ce am înțeles acum, mâine posibil să urmeze o operație […] Soțul are ruptură de menisc la un picior, la genunchi, ruptură de șold și la bazin atins", a spus Ionela.

"Am discutat la telefon adineauri cu ea. A fost operată aseară de urgență pentru că amândoi plămânii au fost perforați", a spus o prietenă a Ionelei.

Polițiștii refac acum ultimele momente înainte de accident.

