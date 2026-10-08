Un accident rutier grav a avut loc între localitățile Techirghiol și Movilița, din județul Constanța. Un TIR încărcat cu cereale a lovit o autoutilitară și un autoturism, după ce unul dintre cauciucurile autotrenului ar fi explodat, potrivit unor surse. Șoferul autoutilitarei a murit, iar alte două persoane au fost rănite și transportate la spital.

Potrivit surselor, accidentul s-a produs după ce un cauciuc al TIR-ului a explodat, iar șoferul a pierdut controlul asupra direcției de mers. Autotrenul a intrat într-o autoutilitară, al cărei conducător auto și-a pierdut viața. Ulterior, TIR-ul a lovit și un autoturism, în timp ce se răsturna.

La locul accidentului au fost trimise mai multe echipaje de intervenție, după ce autoritățile au fost anunțate că una dintre victime era încarcerată.

Două persoane au ajuns la spital în urma accidentului

Accidentul s-a soldat cu trei victime, dintre care una a murit. Celelalte două persoane au fost rănite și transportate la spital pentru îngrijiri medicale.

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Potrivit informațiilor transmise de echipajele medicale, o femeie a suferit contuzii toracice și traumatisme la nivelul membrelor superioare. Cealaltă persoană rănită a suferit un traumatism toracic și o fractură deschisă la nivelul unui membru inferior.

Intervenție cu echipaje SMURD și de descarcerare

La fața locului au intervenit două autospeciale de stingere, două echipaje SMURD și un echipaj de descarcerare. Au fost mobilizate și resurse ale Serviciului de Ambulanță Județean.

"Intervenim la un accident rutier, între Techirghiol și Movilița, între un autotren încărcat cu cereale, un autoturism și o autoutilitară. O persoană este încarcerată. La fața locului intervenim cu 2 autospeciale de stingere, 2 echipaje SMURD și un echipaj de descarcerare", au transmis reprezentanții echipelor de intervenție.

Cauza exactă a accidentului urmează să fie stabilită de autorități. Potrivit informațiilor obținute pe surse, explozia unui cauciuc al TIR-ului ar fi dus la pierderea controlului asupra vehiculului și la producerea tragediei.