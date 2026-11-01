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Accident pe DN1, în zona Posada. Circulaţia e complet blocată, pe ambele sensuri

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Editor Mihai Iorga | Timp citire: 1 minut
Publicat la 01.11.2026, 12:00 | Modificat la 01.11.2026, 12:02

Un accident rutier a avut loc duminică, pe DN1, în zona Posada, județul Prahova, unde două autoturisme au fost implicate într-o coliziune. Circulaţie este complet blocată.

În cele două vehicule se aflau patru persoane, iar în urma impactului unul dintre ocupanți a rămas încarcerat, fiind necesară intervenția echipajelor specializate pentru extragerea acestuia.

Din primele informații, persoana încarcerată este conștientă și cooperantă, iar salvatorii acționează pentru scoaterea acesteia în siguranță din autoturism.

La locul accidentului intervin pompierii militari din cadrul Detașamentului Sinaia, cu o autospecială de stingere și o ambulanță SMURD, pentru acordarea asistenței medicale și asigurarea măsurilor de siguranță.

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Circulația rutieră pe DN1 este complet întreruptă în zona accidentului, pe ambele sensuri de mers, pentru a permite intervenția echipajelor de urgență.

 

Mihai Iorga
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