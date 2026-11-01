"Bebeluși suverani", noul trend în SUA. Influencerii îi învață pe părinți să-și crească copiii fără acte

Un nou trend controversat câștigă teren în SUA, unde influencerii îi îndeamnă pe părinţi să-şi crească copiii fără certificate de naștere sau numere de securitate socială, susținând că astfel îi protejează de controlul autorităților.

O mișcare controversată câștigă vizibilitate pe rețelele sociale din Statele Unite. Tot mai mulți influenceri promovează ideea creșterii copiilor fără certificate de naștere sau numere de securitate socială, susținând că astfel îi protejează de controlul autorităților, scrie Mediafax.

Fenomenul, cunoscut sub denumirea de "bebeluși suverani" provine din ideologia mișcării americane "sovereign citizens", ai cărei adepți contestă autoritatea statului și consideră că anumite obligații legale nu li se aplică. Potrivit Wired, noua tendință a căpătat și o dimensiune comercială. Influenceri cu zeci de mii de urmăritori vând cursuri și servicii destinate părinților care vor să evite înregistrarea oficială a nașterii copiilor.

Cursuri de aproape 1.000 de dolari pentru părinții care vor copii "suverani"

Kristin LaHargoue, o influenceriță din Utah, susține că cei doi copii ai săi călătoresc internațional fără certificate de naștere sau numere de securitate socială. Prin platforma Veda Revival, aceasta comercializează un pachet de instrucțiuni de 497 de dolari, destinat părinților care încearcă să obțină pașapoarte pentru copii folosind documente alternative. Asistența personalizată costă 997 de dolari.

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LaHargoue afirmă că a ajutat peste 1.000 de părinți, însă cifra nu a fost verificată independent. O altă influenceriță, cunoscută drept Minister Dionne, promovează servicii similare, cu pachete care ajung la 555 de dolari.

Minister Dionne, promotoare a mișcării și ideologiei „sovereign citizens” în SUA. Sursa foto: Instagram/ministerdionne

Promotorii mișcării susțin, fără dovezi, că înregistrarea nașterii transformă copilul într-o entitate controlată de stat. Unele teorii conspiraționiste afirmă chiar că certificatele de naștere ar permite guvernului american să folosească cetățenii drept garanții financiare. Specialiștii consultați au respins aceste interpretări, care nu au fundament juridic.

Ce riscuri există pentru copiii fără acte

Lipsa documentelor oficiale poate crea dificultăți în accesarea educației, serviciilor medicale, locurilor de muncă și altor drepturi. Avocatul american Adam Bojak afirmă că a observat o creștere a cazurilor care implică minori fără documente oficiale, de la aproximativ unul anual în trecut la șase în ultima perioadă. Numărul total al copiilor crescuți astfel în SUA rămâne necunoscut.

Autoritățile americane permit, în anumite condiții, folosirea unor dovezi secundare pentru obținerea pașaportului, atunci când certificatul de naștere lipsește. Această procedură nu reprezintă însă o recunoaștere a ideologiei „cetățenilor suverani”. Fenomenul se intersectează și cu promovarea nașterilor fără asistență medicală și cu respingerea educației convenționale, practici care pot amplifica vulnerabilitatea copiilor.

Ce prevede legislația din România

În România, înregistrarea nașterii este reglementată prin Legea nr. 119/1996 privind actele de stare civilă. Pentru copiii născuți vii, declararea nașterii trebuie făcută în termen de 30 de zile. Legea prevede proceduri speciale pentru înregistrarea după expirarea termenului legal. Prin urmare, ideea că părinții pot elimina obligațiile legale ale copilului prin refuzul certificatului de naștere nu are fundament în legislația românească.

UNICEF avertizează că înregistrarea nașterii reprezintă un element esențial pentru recunoașterea identității juridice și protejarea drepturilor copilului. În timp ce promotorii fenomenului prezintă lipsa documentelor drept o formă de libertate, specialiștii atrag atenția asupra unui paradox periculos: copiii riscă să fie privați tocmai de instrumentele juridice necesare exercitării drepturilor lor.