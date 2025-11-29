Antena Meniu Search
Accident rutier cu 6 victime, 3 adulți și 3 copii, în Suceava. A fost nevoie de un echipaj de descarcerare

Un accident rutier a avut loc pe raza localității Ilișești, pe DN17. Șase persoane au fost rănite, dintre care trei adulți și trei minori. Toți sunt conștienți și cooperanți, prezentând multiple leziuni.

de Redactia Observator

la 29.11.2025 , 15:14
Un accident rutier a avut loc pe raza localității Ilișești, pe DN17, implicând două autoturisme și șase persoane rănite, dintre care trei adulți și trei minori. Toți sunt conștienți și cooperanți, prezentând multiple leziuni. Cele șase victime sunt transportate la spital pentru îngrijiri medicale și tratament de specialitate.

La fața locului intervin pompierii militari din cadrul Detașamentului Suceava cu o autospecială pentru descarcerare, o autospecială de stingere cu apă și spumă, două ambulanțe SMURD B2 și o ambulanță SMURD TIM (Terapie Intensivă Mobilă), sprijiniți de trei echipaje SAJ.

În plus, a fost acordată asistență și pentru conducătoarea celei de-a treia mașini implicate, care nu a necesitat îngrijiri medicale. Echipele de intervenție acordă primul ajutor victimelor și monitorizează starea acestora.

Articolul continuă după reclamă

Intervenția este în desfășurare, iar traficul pe DN17 este afectat pe tronsonul unde s-a produs accidentul.

