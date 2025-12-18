Nu doar copiii primesc daruri de la Moş Crăciun, ci şi animăluţele fără stăpân. Din cauza temperturilor scăzute, în Suceava au fost amplasate căsuţe din lemn pentru pisicile care trăiesc printre blocuri. Locuitorii sunt invitaţi să lase hrană, apă sau, de ce nu, chiar o pătură călduroasăpentru feline.

Construite din lemn şi prevăzute cu spaţii pentru apă şi hrană, cele zece căsuţe au fost amplasate pe străzile din Suceava. Micuţele feline trăiau până acum fie pe străzi, în zone ferite, fie în adăposturi improvizate, realizate de iubitorii de animale.

"Am făcut un anunţ pe Facebook, pe pagina primăriei Suceava, oamenii au scris acolo unde îşi doresc să amplasăm căsuţe, noi am centralizat cerinţele şi răspunsurile oamenilor şi am început amplasarea", a afirmat Roxana Ciornei, preşedintele unei asociaţii pentru protecţia animalelor şi consilier local.

Astfel că, acum, pisicile sunt invitate să se adăpostească în noile locuinţe, iar cetăţenii, îndemnaţi să le îngrijească aşa cum ştiu ei mai bine.

Articolul continuă după reclamă

"O să le puneţi aici în castronaşe mâncare, apă şi pe perioada iernii o să le puneţi pături, prosoape, să fie călduţ. Dacă le puneţi apă caldă iarna, nu o să răcească aşa tare", a spus o doamnă de la adăpostul public.

Adăposturile din lemn sunt văzute cu ochi buni de medicii veterinari, care avertizează că expunerea pisicilor la temperaturi scăzute poate fi extrem de periculoasă.

"Se poate ajunge la deces într-un interval foarte scurt fără ca noi medicii să mai putem să intervenim. În temperaturile scăzute sunt foarte afectate extremităţile: lăbuţele, coada, urechile. Pot suferi chiar şi degerături. E o iniţiativă foarte bună", a spus Mihnea Tăutu, medic veterinar.

Proiectul "Căsuţe mici pentru inimi mari!" a fost lansat de primărie, însă nu a implicat nici o cheltuială din fonduri publice. Mai multe adăposturi vor fi construite în funcţie de cererile iubitorilor de animale.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ce contează mai mult când alegeţi jucăriile pentru copii? Preţul Calitatea

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰