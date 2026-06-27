Doi poliţişti aflaţi în timpul liber au fost răniţi într-un accident rutier şi transportaţi de urgenţă la spital!

Un agent în vârstă de 27 de ani a fost aruncat de pe motocicleta pe care o conducea, după ce a fost lovit în plin de un autoturism.

Vehiculul pe două roţi a fost aruncat în afara drumului şi a ricoşat într-o staţie de autobuz, pe trotuar, acolo unde aşteptau călătorii. Printre ei, şi o poliţistă a fost rănită.

Şoferiţa vinovată a virat brusc la stânga şi atunci a avut loc impactul. Pe numele ei a fost deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.