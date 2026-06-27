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Video Accident violent cu doi poliţişti răniţi. Un agent a fost aruncat de pe motocicletă

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Petrescu Andra | Timp citire: 1 minut
Publicat la 27.06.2026, 09:28 | Modificat la 27.06.2026, 09:32

Doi poliţişti aflaţi în timpul liber au fost răniţi într-un accident rutier şi transportaţi de urgenţă la spital!

Un agent în vârstă de 27 de ani a fost aruncat de pe motocicleta pe care o conducea, după ce a fost lovit în plin de un autoturism.

Vehiculul pe două roţi a fost aruncat în afara drumului şi a ricoşat într-o staţie de autobuz, pe trotuar, acolo unde aşteptau călătorii. Printre ei, şi o poliţistă a fost rănită.

Şoferiţa vinovată a virat brusc la stânga şi atunci a avut loc impactul. Pe numele ei a fost deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

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Petrescu Andra
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