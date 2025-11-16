Controverse tot mai mari după tragedia de la clinica dentară, unde un copil de doi ani a murit. Ministrul Sănătăţii spune că unitatea medicală nu avea aparatura necesară pentru astfel de intervenţii: monitor pentru funcţiile vitale, defibrilator şi oxigen. Avocatul clinicii îl acuză pe oficial că are informaţii greşite, preluate emoţional din alte surse, nu de la echipa ministerului care face controlul.

Clinica stomatologică unde a murit fetiţa de doi ani era deschisă de curând şi nu ar fi avut echipamentele medicale obligatorii pentru intervenţii cu anestezie generală. Ministrul Sănătăţii spune că în salonul de supraveghere postanestezică nu exista monitor de funcţii vitale, defibrilator sau butelii de oxigen.

"Faptul că au pornit activitatea medicală, şi mai grav de atât, au acordat anestezie generală într-un spaţiu neautorizat, mie mi se pare pură inconştienţă din partea celor care lucrează acolo. [...] Echipamentele minim necesare nu existau în acel cabinet" a declarat ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete.

Avocatul clinicii îl contrazice pe ministrul Sănătăţii

Avocatul clinicii îl acuză pe ministru că nu are informaţii corecte.

"Existau mai multe aparate de anestezie, existau mai multe monitoare, exista defibrilator, existau butelii de oxigen şi toate medicamentele necesare pentru astfel de situaţii. [...] Domnul ministru are informaţii complet greşite, preluate probabil emoţional din alte surse" a declarat avocatul clinicii stomatologice, Valerică Tudor.

Reprezentanţii unităţii medicale spun că sediul în care a avut loc intervenția avea aviz de funcționare, însă autorizația sanitară finală era în curs de finalizare. Aceasta este o problemă exclusiv administrativă, care aparține conducerii. Personalul medical nu a fost informat că autorizația nu era încă emisă.

Autorizaţia sanitară finală a sediului era în curs de finalizare

"Era vorba de o extensie a vechii clinici şi sunt foarte multe elemente pe care nici noi nu le ştim la acest moment şi tocmai de asta am deschis acea anchetă internă ca să ne lămurim şi noi cum au stat lucrurile" a mai spus Valerică Tudor.

"Această clinică nu are autorizaţie de funcţionare! Faptul că au funcţionat şi că au realizat intervenţii stomatologice şi că au acordat anestezie generală este pe propria lor răspundere şi este în afara legii" a declarat Alexandru Rogobete.

Potrivit unor surse, medicii care au operat-o pe Sara suspectează o afecţiune medicală cardiacă a fetiţei.

Tatăl fetiţei crede că reprezentanţii clinicii încearcă muşamalizarea cazului

Tatăl fetiţei crede că reprezentanţii clinicii încearcă muşamalizarea cazului. Bărbatul vrea ca toţi cei vinovaţi de moartea copilului său să plătească.

"Spuneau în continuu să cheme băiatul cu camerele, băiatul cu sistemul video, a venit cu o cheie, s-a dus acolo, nu ştiu ce a făcut acolo, a plecat. […] Când a venit doctoriţa la soţia mea, nu că râzând, dar cu un zâmbet oarecare, nu avea mustrări de conştiinţă, plâns nimic pe faţă, şi i-a spus: nu am putut face nimic, nu este vina mea, să ştiţi, este vina anestezistei. […] S-a dus viaţa unui copil de doi ani care era sănătos. [...] Pe ecograf nu apărea nimic, dacă erau probleme mari mă gândesc că apărea şi nu ne mai duceam, le-am dat şi lor şi au zis că poate să vină fără probleme fetiţa" a relatat tatăl copilei.

Clinica are activitatea suspendată până la finalizarea anchetei. Ministerul Sănătăţii anunţă mâine dacă închide unitatea medicală.

