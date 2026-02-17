Antena Meniu Search
Ambulanţă cu pacient critic, lovită în plin de altă maşină. O asistentă a fost rănită

Accident grav, în această dimineaţă, într-o intersecţie din Constanţa! O ambulanţă aflată în misiune, cu semnalele pornite şi un pacient în stare critică, a fost lovită de un autoturism chiar înainte să ajungă la spital. În urma impactului violent, o asistentă a fost şi ea rănită, iar pacientul a fost mutat în grabă într-o altă ambulanţă. 

17.02.2026 , 13:41

Accidentul a avut loc în această dimineață la ora 7:20. În ambulanța în care se afla o pacientă de 86 de ani în stare critică și care avea semnalele luminoase și acustice pornite a intrat în plin un alt autoturism condus de un bărbat de 67 de ani.

Acesta nu a suferit răni și a refuzat transportul la spital. În schimb, asistenta a avut nevoie de îngrijiri medicale. A fost dusă la unitatea de primiri urgențe şi, din fericire, este în afara oricărui pericol.

Pacienta de 86 de ani a fost dusă la spital cu o altă autospecială, însă, fără alte complicații decât problemele pe care le avea deja, un edem pulmonar acut.

Cei doi șoferi au fost testați cu aparatul etilotest, nu consumaseră alcool, dar în această speță a fost deschis un dosar penal.

