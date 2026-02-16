Elena Gabriela Ruse eliminată în primul tur de la Dubai
Jucătoarea română de tenis Elena Gabriela Ruse a părăsit încă din primul tur turneul feminin de tenis de la Dubai, Emiratele Arabe Unite, competiţie dotată cu premii în valoare de peste patru milioane de euro.
După ce le-a învins pe Yulia Starodubtseva, din Ucraina, 6-2, 6-7, 6-1, şi pe Peyton Stearns, din Statele Unite ale Americii, 6-2, 4-6, 6-4, în calificările de la Dubai, Elena Gabriela Ruse a clacat în primul tur de pe tabloul principal, sportiva noastră cedând în minim de seturi, 4-6, 5-7, în confruntarea cu Emma Navarro, din Statele Unite ale Americii, locul 19 mondial şi a 14-a favorită a competiţiei.
Duelul dintre Elena Gabriela Ruse şi Emma Navarro a durat 108 minute, iar sportiva din Statele Unite ale Americii au avut mai mereu iniţiativa, în ciuda celor cinci aşi reuşiţi de sportiva noastră.
Chiar dacă a părăsit turneul de la Dubai încă din primul tur, Elena Gabriela Ruse a urcat pe locul 71 în clasamentul WTA Ranking Live şi are perspective importante de a începe săptămâna viitoare între cele mai bune 80 de jucătoare ale lumii, deşi turneele săptămânii sunt departe de a se fi încheiat.
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰