Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Elena Gabriela Ruse eliminată în primul tur de la Dubai

Jucătoarea română de tenis Elena Gabriela Ruse a părăsit încă din primul tur turneul feminin de tenis de la Dubai, Emiratele Arabe Unite, competiţie dotată cu premii în valoare de peste patru milioane de euro.

de Redactia Observator

la 16.02.2026 , 14:24
Elena Gabriela Ruse a părăsit încă din primul tur turneul de tenis de la Dubai Elena Gabriela Ruse a părăsit încă din primul tur turneul de tenis de la Dubai - Profimedia

După ce le-a învins pe Yulia Starodubtseva, din Ucraina, 6-2, 6-7, 6-1, şi pe Peyton Stearns, din Statele Unite ale Americii, 6-2, 4-6, 6-4, în calificările de la Dubai, Elena Gabriela Ruse a clacat în primul tur de pe tabloul principal, sportiva noastră cedând în minim de seturi, 4-6, 5-7, în confruntarea cu Emma Navarro, din Statele Unite ale Americii, locul 19 mondial şi a 14-a favorită a competiţiei.

Duelul dintre Elena Gabriela Ruse şi Emma Navarro a durat 108 minute, iar sportiva din Statele Unite ale Americii au avut mai mereu iniţiativa, în ciuda celor cinci aşi reuşiţi de sportiva noastră.

Chiar dacă a părăsit turneul de la Dubai încă din primul tur, Elena Gabriela Ruse a urcat pe locul 71 în clasamentul WTA Ranking Live şi are perspective importante de a începe săptămâna viitoare între cele mai bune 80 de jucătoare ale lumii, deşi turneele săptămânii sunt departe de a se fi încheiat.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

elena gabriela ruse infrangere dubai elena gabriela ruse eliminare dubai
Înapoi la Homepage
Afacerea de sute de milioane de euro care a dus-o la “disperare” pe fiica lui Ion Ţiriac: “Gata, îmi ajunge!”
Afacerea de sute de milioane de euro care a dus-o la &#8220;disperare&#8221; pe fiica lui Ion Ţiriac: &#8220;Gata, îmi ajunge!&#8221;
Mesajul cu subînțeles de Ziua Îndrăgostiților al Emei Oprișan pentru Răzvan Kovacs după despărțire. "Încă aleg să cred în noi"
Mesajul cu subînțeles de Ziua Îndrăgostiților al Emei Oprișan pentru Răzvan Kovacs după despărțire. "Încă aleg să cred în noi"
Giovanni Becali a povestit bătaia din bar cu celebrul cascador Szobi Cseh. „I-am dat o sticlă-n cap!”. Exclusiv
Giovanni Becali a povestit bătaia din bar cu celebrul cascador Szobi Cseh. „I-am dat o sticlă-n cap!”. Exclusiv
O altă ucraineancă fugită din țară de teama războiului a fost omorâtă în SUA. Și iubitul ei a fost ucis
O altă ucraineancă fugită din țară de teama războiului a fost omorâtă în SUA. Și iubitul ei a fost ucis
Ce trebuie să conțină rucsacul de urgență! Proviziile pe care trebuie să ai în caz de orice calamitate. Anunțul făcut de Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă
Ce trebuie să conțină rucsacul de urgență! Proviziile pe care trebuie să ai în caz de orice calamitate. Anunțul făcut de Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă
Comentarii


Întrebarea zilei
Vi s-a agravat starea după ce aţi luat un tratament după ureche?
Observator » Sport » Elena Gabriela Ruse eliminată în primul tur de la Dubai