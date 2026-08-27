Motivele pentru care Atletico Madrid preferă să-l dea pe Julian Alvarez la Arsenal, nu la Barcelona 

De doi ani la Atletico Madrid, argentinianul Julian Alvarez vrea, deja, o nouă provocare în carieră, iar atacantul de 26 de ani s-a transformat, astfel, în subiectul celei mai neaşteptate telenovele a verii.

Julian Alvarez forţează obţinerea unui transfer de la Atletico Madrid la FC Barcelona - Profimedia

Asta pentru că Julian Alvarez îşi doreşte un transfer la FC Barcelona, în timp ce oficialii lui Atletico Madrid ar prefera să-l cedeze pe acesta în Argentina, unde este dorit cu insistenţă de Arsenal Londra.

Indiferent de destinaţie, Atletico Madrid ar urma să încaseze peste 100 de milioane de euro de pe urma cedării lui Alvarez, însă ibericii ar prefera să-l cedeze în Anglia pentru că nu îşi doresc să întărească o rivală din La Liga, dar şi pentru că ar încasa mai rapid banii de pe urma cedării argentinianului.

Între timp, Julian Alvarez a ajuns la cuţite cu oficialii lui Atletico şi cu antrenorul Diego Simeone şi a refuzat să se antreneze alături de echipă pentru a doua zi la rând.

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Julian Alvarez a marcat 49 de goluri şi a dat 17 pase decisive în 107 meciuri jucate pentru Atletico Madrid. Atacantul a mai evoluat în Premier League, înainte să ajungă la Atletico Madrid. Alvarez a marcat 36 de goluri şi a dat 17 pase decisive în 103 meciuri jucate pentru Manchester City.