Cupa Mondială 2026. Lot Arabia Saudită: Firas Al Buraikan este vedeta echipei. Programul meciurilor şi grupa

În perioada 11 iunie - 19 iulie, Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic găzduiesc a 23-a ediţie a Campionatului Mondial de fotbal, competiţie care, pentru prima dată în istorie, va avea 48 de echipe la start şi va fi transmisă în direct, şi în exclusivitate în România, de Antena 1 şi AntenaPLAY .

Firas Al Buraikan, de la Al Ahli, este vedeta naţionalei de fotbal a Arabiei Saudite - Profimedia

Una dintre cele 48 de echipe care participă la ediţia din acest an a Campionatului Mondial de fotbal este naţionala Arabiei Saudite, formaţie ce reprezintă Asia la turneul final.

Naţionala de fotbal a Arabiei Saudite a fost repartizată în Grupa H la Campionatul Mondial, alături de Spania, Insulele Capului Verde şi Uruguay, şi intră în competiţie pe 16 iunie, de la 01.00, ora României, când dă piept cu Uruguay, pe Miami Stadium.

Pentru Arabia Saudită urmează meciurile cu Spania, 21 iunie, ora 19.00, Atlanta Stadium, şi cu Insulele Capului Verde, 27 iunie, ora 03.00, Houston Stadium.

Program meciuri Arabia Saudită la Cupa Mondială 2026:

16 iunie, ora 01.00, Arabia Saudită - Uruguay

21 iunie, ora 19.00, Spania - Arabia Saudită

27 iunie, ora 03.00, Insulele Capului Verde - Arabia Saudită

Cum s-a calificat Arabia Saudită la Cupa Mondială 2026

Naţionala de fotbal a Arabiei Saudite s-a calificat la Campionatul Mondial, după ce a jucat nu mai puţin de 18 meciuri în preliminarii. Mai întâi, Arabia Saudită a terminat pe locul 2 o grupă cu Iordania (1-2 şi 2-0), Tadjikistan (1-0 şi 1-1) şi Pakistan (4-0 şi 3-0).

Apoi, Arabia Saudită a terminat abia pe locul 3 o grupă cu Japonia (0-2 şi 0-0), Australia (1-2 şi 0-0), Indonezia (1-1 şi 0-2), China (1-0 şi 2-1) şi Bahrain (0-0 şi 2-0). Totuşi, locul 3 a permis accederea în turul IV preliminar, fază în care Arabia Saudită a câştigat o grupă cu Irak, 0-0 acasă, şi Indonezia, 3-2 în deplasare.

Lot Arabia Saudită

Este de aşteptat ca de pe lista lărgită a selecţionerului Herve Renard să nu lipsească fotbalişti precum:

Portari - Nawaf Al-Aqidi, Abdulrahman Al-Sanbi, Raghed Al-Najjar, Mohammed Al-Rubaie, Ahmed Al-Kassar, Mohammed Al-Owais.

Fundaşi - Ali Majrashi, Jehad Thakri, Abdulelah Al-Amri, Hassan Al-Tambakti, Mohammed Abu Al-Shamat, Nawaf Boushal, Waleed Al-Ahmed, Mohammed Sulaiman, Saud Abdulhamid, Moteb Al-Harbi, Abdullah Madu, Hassan Kadesh, Ali Lajami, Ali Al-Bulaihi, Sultan Al-Ghannam, Awn Al-Saluli, Yasser Al-Shahrani.

Mijlocaşi - Nasser Al-Dawsari, Musab Al-Juwayr, Ayman Yahya, Salem Al-Dawsari, Abdullah Al-Khaibari, Murad Hawsawi, Saleh Abu Al-Shamat, Abdulrahman Al-Aboud, Mohamed Kanno, Marwan Al-Sahafi, Ali Al-Hassan, Mukhtar Ali, Faisal Al-Ghamdi, Turki Al-Ammar, Abdulellah Al-Malki.

Atacanţi - Firas Al-Buraikan, Saleh Al-Shehri, Abdullah Al-Hamdan, Muhannad Al-Saad, Abdullah Radif, Haroune Camara.

Top jucători Arabia Saudită: Firas Al Buraikan este vedeta echipei

Atacantul Firas Al Buraikan, de la Al Ahli, este vedeta naţionalei de fotbal a Arabiei Saudite. Jucătorul de 25 de ani este cotat la 4 milioane de euro. Alături de Al Buraikan se remarcă şi jucători precum Musab Al Juwayr, de la Al Qadsiah, cotat la 4 milioane de euro, Saud Abdulhamid, de la Lens, cotat la 3 milioane de euro, Hassan Tambakti, de la Al Hilal, cotat la 1,8 milioane de euro, şi Ayman Yahia, de la Al Nassr, cotat la 1,4 milioane de euro.

Firas Al Buraikan a adunat cifre interesante până acum, reuşind patru goluri în 47 de meciuri jucate pentru Al Nassr, 33 de goluri în 65 de meciuri jucate pentru Al Fateh, 19 goluri în 51 de meciuri jucate pentru Al Ahli şi 15 goluri în 66 de selecţii la naţionala Arabiei Saudite. A fost, printre altele, campion al Arabiei Saudite, cu Al Nassr, în 2019, câştigător al Ligii Campionilor Asiei, cu Al Ahli, în 2025, şi campion al Asiei, cu Arabia Saudită U19, în 2018.

Herve Renard este antrenorul Arabiei Saudite

Naţionala de fotbal a Arabiei Saudite este condusă, din 2024, de antrenorul francez Herve Renard, tehnician în vârstă de 57 de ani. Renard a jucat fotbal la Toulouse şi s-a specializat în antrenorat ca tehnician al unor naţionale exotice, el conducând pe rând naţionalele din Zambia, Angola, Coasta de Fildeş sau Maroc. De asemenea, Renard a antrenat cluburi precum Sochaux sau Lille, dar şi naţionala feminină a Franţei.

Herve Renard a fost, printre altele, câştigător al Cupei Africii pe Naţiuni, cu Zambia, în 2012, şi cu Coasta de Fildeş, în 2015, dar şi câştigător al trofeului acordat pentru "cel mai bun antrenor al anului" din Africa, în 2012, 2015 şi 2018.

Palmaresul Arabiei Saudite la Cupa Mondială

Naţionala de fotbal a Arabiei Saudite participă pentru a 7-a oară în istorie la un turneu final de Campionat Mondial. A reuşit să treacă de grupe o singură dată, la prima participare, în Statele Unite ale Americii, în 1994, când a terminat pe locul 2 o grupă cu Olanda (1-2), Belgia (1-0) şi Maroc (2-1) şi a fost eliminată de Suedia, în optimi, scor 1-3.

La ediţia precedentă, în Qatar 2022, Arabia Saudită a terminat pe ultimul loc o grupă cu Argentina, Polonia şi Mexic, deşi a învins, în meciul de debut, tocmai pe Argentina lui Messi, scor 2-1. Apoi, Arabia Saudită a pierdut atât cu Polonia, 0-2, cât şi meciul decisiv cu Mexic, 1-2.

