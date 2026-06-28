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Video Adolescent de 17 ani, în stare critică după ce s-a înecat într-un iaz în Botoşani. Un localnic l-a scos la mal

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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 28.06.2026, 08:55 | Modificat la 28.06.2026, 09:38

Luptă contracronometru pentru medicii din Botoșani. Un adolescent de 17 ani este în stare critică după ce s-a înecat într-un iaz. Tânărul intrase în apă pentru a se răcori, însă nu a mai reuşit să iasă la suprafaţă.

Până la sosirea salvatorilor, un localnic s-a aruncat în iaz și l-a scos la mal. Sub îndrumarea dispeceratului medical, cei aflați la fața locului au început manevrele de resuscitare.

Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili exact ce s-a întâmplat.

Redactia Observator
Redactia Observator
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