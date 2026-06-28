Luptă contracronometru pentru medicii din Botoșani. Un adolescent de 17 ani este în stare critică după ce s-a înecat într-un iaz. Tânărul intrase în apă pentru a se răcori, însă nu a mai reuşit să iasă la suprafaţă.

Până la sosirea salvatorilor, un localnic s-a aruncat în iaz și l-a scos la mal. Sub îndrumarea dispeceratului medical, cei aflați la fața locului au început manevrele de resuscitare.

Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili exact ce s-a întâmplat.