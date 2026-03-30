Adolescenta care a căzut dintr-un autocar în mers a apăsat din greșeală butonul ușii de urgență

O adolescentă din Bistrița-Năsăud a căzut dintr-un autocar în mers, în timp ce mergea cu colegii săi într-o excursie spre Bran. Copila a fost dusă la spital de unul dintre profesori și se află în afara oricărui pericol. S-a deschis dosar in rem.

de Redactia Observator

la 30.03.2026 , 17:11
Incidentul a avut loc pe Drumul Național 15A, între Sărățel și Herina. Fata s-a ridicat de pe scaun ca să meargă la un coleg, s-a dezechilibrat și a atins din greșeală butonul de deschidere al ușii de urgență, care s-a deschis, iar fata a căzut. În autocar se aflau 60 de elevi. După ce a primit îngrijiri medicale, adolescenta a declarat că vrea să își continue excursia.

Ce spun polițiștii

În aceasta dimineață, polițiștii Serviciului Rutier au intervenit la un eveniment în trafic, semnalat pe Drumul Național 15A, între Sărățel și Herina.

La locul evenimentului, polițiștii au constatat faptul că o minoră de 15 ani, din Târlișua, pasageră, a căzut dintr-un autocar aflat în mișcare, condus de un bărbat de 44 de ani, din acceași localitate.

În urma evenimentului, minora a fost transportată la spital.

Cercetările sunt continuate de către polițiștii Serviciului Rutier în vederea determinării cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.

Lovitura de milioane de euro pe care o poate da românul celebru care deţine cel mai tare restaurant din Dubai!
Lovitura de milioane de euro pe care o poate da românul celebru care deţine cel mai tare restaurant din Dubai!
Dan Alexa, surprins alături de Andreea Marin. Antrenorul român a fost recent implicat în scandalul divorțului Andreei Popescu
Dan Alexa, surprins alături de Andreea Marin. Antrenorul român a fost recent implicat în scandalul divorțului Andreei Popescu
Bolojan lovește în „băieții deștepți” de la Transelectrica. Foștii șefi, dați în judecată să returneze milioanele luate prin clauze abuzive
Bolojan lovește în „băieții deștepți” de la Transelectrica. Foștii șefi, dați în judecată să returneze milioanele luate prin clauze abuzive
Un mecanic auto câștigă peste 2.000 de dolari pe noapte dintr-o singură groapă. „Nenorocirea unui om este norocul altuia”
Un mecanic auto câștigă peste 2.000 de dolari pe noapte dintr-o singură groapă. „Nenorocirea unui om este norocul altuia”
Fetițele dispărute din Târnăveni au fost găsite! Primele declarații ale mamelor
Fetițele dispărute din Târnăveni au fost găsite! Primele declarații ale mamelor
