O adolescentă de 15 ani a căzut dintr-un autocar în mers, în Bistriţa

O adolescentă de 15 ani a fost transportată la spital, luni, după ce a căzut dintr-un autocar aflat în mers, pe DN 15A, în judeţul Bistriţa-Năsăud. Poliţiştii fac cercetări pentru a stabili cum s-a produs incidentul.

de Larisa Andreescu

la 30.03.2026 , 12:46
Ambulanţă O adolescentă de 15 ani a căzut dintr-un autocar în mers, în Bistriţa - Shutterstock

Incidentul a avut loc, luni, pe Drumul Naţional 15A, între Sărăţel şi Herina. 

”La locul evenimentului, poliţiştii au constatat faptul că o minoră de 15 ani, din Târlişua, pasageră, a căzut dintr-un autocar aflat în mişcare, condus de un bărbat de 44 de ani, din acceaşi localitate. În urma evenimentului, minora a fost transportată la spital”, a informat Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bistriţa-Năsăud.

Fata a acuzat dureri lombare, fiiind preluată, conştientă şi cooperantă, de un echipaj de paramedici care a transportat-o la UPU Bistriţa-Năsăud pentru investigaţii medicale amănunţite.

Poliţiştii Serviciului Rutier continuă cercetătorile în vederea determinării cauzelor şi împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.

Larisa Andreescu
Fac parte din echipa Observator din 2016, lucrând în prezent ca Editor de Content. În fiecare zi urmăresc fluxul știrilor din România și din lume, aleg ce contează și mă asigur că informațiile ajung rapid, clar și corect la cititori.

bistrita accident adolescenta autocar
Românul celebru care se vaită că nu îi ajunge pensia de 10.000 de lei. Şi-a mai luat un serviciu
Dan Alexa, surprins alături de Andreea Marin. Antrenorul român a fost recent implicat în scandalul divorțului Andreei Popescu
Primul verdict al medicilor pentru Mircea Lucescu la Spitalul Universitar! Reacția selecționerului când și-a revenit în salvare. Exclusiv
O vilă de lux a fost închiriată pentru o petrecere de 7 persoane. Până la urmă au fost 800 de oameni și au devastat casa
Când ar putea fi recuperați cei trei marinari de pe remorcherul scufundat în Portul Midia. Familiile sunt devastate
