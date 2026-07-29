Scene dramatice în Râmnicu Vâlcea. O adolescentă de 15 ani a fost salvată în ultima secundă din râul Olănești, după ce s-ar fi aruncat de pe un pod.

Un poliţist care trecea prin zonă alături de mai multe persoane a fost cel care, fără nicio ezitare, a sărit în apă şi a adus-o pe tânără la mal.

Din fericire, fata era conştientă şi a fost imediat preluată de un echipaj medical şi transportată la spital.

Ce spun poliţiştii

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În seara zilei de 28 iulie 2026, în jurul orei 22:40, un gest de solidaritate și spirit civic a făcut diferența.

Agentul-șef de poliție Sorin Paraschiv, din cadrul Poliției Municipiului Râmnicu Vâlcea, a intervenit de urgență pentru salvarea unei adolescente în vârstă de 15 ani, din municipiul Râmnicu Vâlcea, care s-ar fi aruncat în râul Olănești, de pe podul din zona Catedralei Ostroveni.

Alături de mai mulți trecători care au reacționat fără ezitare, polițistul a intrat în apă și a reușit să o aducă în siguranță la mal, aceasta fiind ulterior preluată de un echipaj medical.

Din fericire, adolescenta era conștientă și a fost transportată la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate.

Îi mulțumim colegului nostru, agentul-șef de poliție Sorin Paraschiv, precum și tuturor cetățenilor care au intervenit cu promptitudine și au contribuit la salvarea adolescentei.

Le reamintim tuturor că, în momentele dificile, sprijinul celor din jur poate face diferența. Încurajăm persoanele care se confruntă cu probleme sau trec prin perioade de cumpănă să discute cu familia, cu prietenii sau cu persoane care le pot oferi ajutor și îndrumare. Un gest de încredere și o conversație purtată la timp pot preveni producerea unor tragedii.