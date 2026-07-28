Atenționare de călătorie transmisă de MAE. Ce trebuie să știe românii care călătoresc în Spania

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Regatul Spaniei că, pe fondul valului de temperaturi ridicate, preconizate a se înregistra până cel puţin duminică, 2 august 2026, în zona văilor râurilor din arealul sud-vestic, Valea Ebrului, depresiunile nord-estice, văile Pirineilor şi Insulele Canare, precum şi al vântului puternic şi al umidităţii scăzute, riscul de incendii va continua să crească, atingând niveluri extreme.

În acest context, MAE recomandă cetăţenilor români aflaţi în zonele afectate să respecte cu stricteţe instrucţiunile autorităţilor locale, inclusiv eventualele ordine de evacuare, restricţiile de circulaţie şi recomandările privind protecţia populaţiei.

De asemenea, se recomandă consultarea în permanenţă a informaţiilor publice comunicate de către autorităţile spaniole:

• https://www.incendiostiemporeal.es;

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• ASEM 112 - Comunidad de Madrid: https://www.comunidad.madrid/seguridad-emergencias-asem-112;

• Junta de Castilla y León - Incendios Forestales: https://servicios.jcyl.es/incyl/incyl ;

• Protección Civil y Emergencias: https://www.proteccioncivil.es/;

• Emergencias Comunidad Valenciana: https://www.112cv.gva.es/va/;

• Agenţia Meteorologică Naţională: https://www.aemet.es/es/portada.

Cetăţenii români afectaţi de incendii, care au nevoie de asistenţă consulară de urgenţă, pot contacta Consulatele Generale ale României la Madrid şi Valencia şi Consulatul României la Ciudad Real, în raza cărora se află zonele calamitate, precum şi celelalte oficii consulare ale României din Spania, la următoarele numere de telefon:

• Consulatul General al României la Madrid: +34 669 362 202;

• Consulatul General al României la Valencia: +34 677 842 467;

• Consulatul României la Ciudad Real: +34 609 513 790;

• Consulatul General al României la Barcelona: +34 661 547 853;

• Consulatul General al României la Sevilla: +34 648 212 169;

• Consulatul General al României la Bilbao: +34 608 956 278;

• Consulatul Romaniei la Zaragoza: +34 663 814 474;

• Consulatul României la Almeria: +34 682 733 408.

MAE reaminteşte faptul că cetăţenii români care călătoresc în străinătate au la dispoziţie aplicaţia "Călătoreşte informat" (disponibilă gratuit în "App Store" şi "Google Play"), care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie.

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