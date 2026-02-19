Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Adolescentă de 16 ani, găsită inconştientă pe o stradă din Bucureşti. A fost internată la ATI

Fata de 16 ani găsită inconştientă, miercuri seară, pe o stradă din Sectorul 6 al Capitalei, existând suspiciunea că s-a electrocutat, a fost internată la Secţia de Terapie Intensivă a Spitalului ”Grigore Alexandrescu” din Capitală. În prezent, adolescenta este conştientă, însă nu îşi aminteşte episodul în urma căruia a ajuns la spital. Ea va mai fi supusă unor evaluări.

de Redactia Observator

la 19.02.2026 , 11:20
Adolescentă de 16 ani, găsită inconştientă pe o stradă din Bucureşti. A fost internată la ATI - Profimedia

”Este bine, conştientă. Analizele sunt în limite normale. Nu îşi aduce aminte episodul, dar în rest memoria nu este afectată”, a declarat medicul Raluca Alexandru, purtător de cuvânt al unităţii sanitare.

Conform sursei citate, fata a fost adusă intubată şi a fost internată în ATI. Medicul s-a referit şi la suspiciunea de electrocuţie, precizând că ”nu s-a găsit nicio marcă de intrare a curentului electric pe piele”. Medicul nu a putut preciza daca adolescenta va mai rămâne internată sau declarând că ”va mai fi evaluată şi apoi se decide”.

Poliţia Capitalei a anunţat miercuri seară că fata a fost găsită în jurul orei 18.00.

Articolul continuă după reclamă

”Astăzi, 18 februarie 2026, în jurul orei 18.00, poliţiştii Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Secţia 21 Poliţie au fost sesizaţi, prin apel 112, cu privire la faptul că o persoană s-ar afla căzută pe o stradă din Sectorul 6, posibil electrocutată. Poliţiştii s-au deplasat de îndată la faţa locului, unde au identificat o minoră, în vârstă de 16 ani, care se afla în stare de inconştienţă, prezentând semne vitale”, a transmis Poliţia.

Sursa citată a precizat că un echipaj SMURD i-a acordat primul ajutor şi a transportat-o ulterior la o unitate medicală.

”Totodată, la faţa locului au intervenit şi pompierii, întrucât a fost identificat un copac căzut peste fire de tensiune, acestea aflându-se la sol. Zona a fost delimitată şi securizată de poliţişti, prin instituirea unui perimetru de siguranţă şi restricţionarea accesului persoanelor, până la sosirea unei echipe specializate”, a mai transmis sursa citată.

Familia fetei a fost informată cu privire la producerea incidentului.

Cercetările sunt continuate de către poliţiştii Secţiei 21 Poliţie, sub supravegherea unităţii de parchet competente, pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs incidentul şi dispunerea măsurilor legale ce se impun

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

adolescenta bucuresti spital
Înapoi la Homepage
Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc se pregătesc de marele eveniment: „Lucrurile trebuie făcute la timpul lor”
Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc se pregătesc de marele eveniment: „Lucrurile trebuie făcute la timpul lor”
Mesajul emoționant transmis de Oase și logodnica lui, Maria, după eliminarea de la Power Couple
Mesajul emoționant transmis de Oase și logodnica lui, Maria, după eliminarea de la Power Couple
GALERIE FOTO. Cât a costat bobul României folosit de Mihai Tentea și George Iordache la Jocurile Olimpice de iarnă. Performanță rară cu bani puțini
GALERIE FOTO. Cât a costat bobul României folosit de Mihai Tentea și George Iordache la Jocurile Olimpice de iarnă. Performanță rară cu bani puțini
Un pensionar cu venit modest s-a mutat într-o țară unde chiria e 100 € pe lună și mâncarea costă 2 € pe zi. Acum face și economii
Un pensionar cu venit modest s-a mutat într-o țară unde chiria e 100 € pe lună și mâncarea costă 2 € pe zi. Acum face și economii
Imagini rare de la mormântul victimei lui Mario Iorgulescu! Dani Vicol își doarme somnul de veci alături de sora lui
Imagini rare de la mormântul victimei lui Mario Iorgulescu! Dani Vicol își doarme somnul de veci alături de sora lui
Comentarii


Întrebarea zilei
Faceţi mai puţine cumpărături în ultima vreme?
Observator » Evenimente » Adolescentă de 16 ani, găsită inconştientă pe o stradă din Bucureşti. A fost internată la ATI