Ce au în comun gătitul şi turismul? O escrocherie de zeci de mii de euro. Patroana uneia dintre cele mai cunoscute platforme de livrări de mâncare a fost reţinută pe motiv că a înşelat mai mulţi turiști cu vacanțe fictive și ordine false de plată. Le propunea oferte "last-minute", apoi îi păcălea că banca nu a reuşit să facă transferul banilor. Două familii cu copii au ajuns chiar să fie evacuate din hotel, în Turcia.

Ancheta a scos la iveală un mecanism foarte bine pus la punct care a funcționat cu succes. Din vara lui 2024 și până în prezent, femeia reținută este proprietară a unui brand de livrări de mâncare foarte bine cunoscut, spun polițiștii, și și-ar fi folosit tocmai această încredere câștigată în Horeca pentru a-și atrage clienții.

Schema era simplă și profitabilă. Își găsea clienții prin recomandări, iar apoi le propunea vacanțe "last-minute" în destinații extrem de căutate la prețuri imbatabile: în Maldive, Turcia, Japonia, Cuba sau în Paris la Disneyland.

Le spunea turiștilor că toate aceste pachete sunt intermediate de o firmă din Arad, dar societatea respectivă ar fi fost și ea țepuită. Și pentru a-și consolida povestea, femeia spunea că până și ea este victima unor escrocherii și practic devenea victimă în toată această poveste. Paguba se ridică la câteva zeci de mii de euro, iar printre păgubiți sunt foarte multe familii cu copii.

Articolul continuă după reclamă

Ancheta continuă în acest caz, într-un dosar penal deschis pentru fals și înșelăciune.

Iulia Pop Like Îmi place să știu. Pun întrebări, și cer, imperios, răspunsuri! Îmi place să ascult. Sincer, uneori de atât e nevoie! Îmi place să scriu. Sunt perfecționistă și “lupt” pentru fiecare cuvânt din știre! Îmi place să zâmbesc. ➜

Întrebarea zilei Vă este mai greu să găsiţi un partener în era digitală? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰