16 animale au murit după prăbuşirea acoperişului unui adăpost pentru oi şi vite, sub greutatea zăpezii, pompierii reuşind să salveze peste 200 de animale în urma unei intervenţii în comuna Calvini.

16 animale au murit, după ce un saivan s-a prăbuşit sub greutatea zăpezii în Buzău. Alte 200 au fost salvate - Sursa: ISU Buzău

Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Buzău, echipajele de intervenţie au desfăşurat miercuri o misiune de salvare animale în satul Frăsinet, din comuna Calvini.

"Intervenţia a avut loc după ce un saivan de animale s-a prăbuşit sub greutatea zăpezii, animalele fiind surprinse sub dărâmături. Accesul către zonă s-a realizat în condiţii extrem de dificile, pe o distanţă de aproximativ 7 kilometri prin pădure şi nămeţi. Iniţial s-a acţionat cu un ATV şi un echipaj, iar ulterior a fost trimisă o autoşenilată UTV. Intervenţia a presupus efort fizic intens, echipajele acţionând manual pentru degajarea dărâmăturilor şi salvarea animalelor", a transmis ISU Buzău.

Peste 200 de animale au fost salvate, însă au fost înregistrate şi decese în rândul efectivului.

În urma misiunii au fost salvate 160 oi şi capre, 50 miei, 8 vaci, 2 porci, 6 cai, dar nu au putut fi salvate: 9 oi, 1 miel, 5 capre şi o vacă.

Prefectul judeţului Buzău, Liliana Sbîrnea, a anunţat iniţial despre incident, la faţa locului fiind dirijate echipaje ale ISU Buzău.

