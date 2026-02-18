Antena Meniu Search
x

Curs valutar

16 animale au murit, după ce un saivan s-a prăbuşit sub greutatea zăpezii în Buzău. Alte 200 au fost salvate

16 animale au murit după prăbuşirea acoperişului unui adăpost pentru oi şi vite, sub greutatea zăpezii, pompierii reuşind să salveze peste 200 de animale în urma unei intervenţii în comuna Calvini.

de Redactia Observator

la 18.02.2026 , 17:21
16 animale au murit, după ce un saivan s-a prăbuşit sub greutatea zăpezii în Buzău. Alte 200 au fost salvate - Sursa: ISU Buzău

Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Buzău, echipajele de intervenţie au desfăşurat miercuri o misiune de salvare animale în satul Frăsinet, din comuna Calvini.

"Intervenţia a avut loc după ce un saivan de animale s-a prăbuşit sub greutatea zăpezii, animalele fiind surprinse sub dărâmături. Accesul către zonă s-a realizat în condiţii extrem de dificile, pe o distanţă de aproximativ 7 kilometri prin pădure şi nămeţi. Iniţial s-a acţionat cu un ATV şi un echipaj, iar ulterior a fost trimisă o autoşenilată UTV. Intervenţia a presupus efort fizic intens, echipajele acţionând manual pentru degajarea dărâmăturilor şi salvarea animalelor", a transmis ISU Buzău.

Peste 200 de animale au fost salvate, însă au fost înregistrate şi decese în rândul efectivului.

Articolul continuă după reclamă

În urma misiunii au fost salvate 160 oi şi capre, 50 miei, 8 vaci, 2 porci, 6 cai, dar nu au putut fi salvate: 9 oi, 1 miel, 5 capre şi o vacă.

Prefectul judeţului Buzău, Liliana Sbîrnea, a anunţat iniţial despre incident, la faţa locului fiind dirijate echipaje ale ISU Buzău. 

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

calvini zapada adapost saivan animale
Înapoi la Homepage
Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc se pregătesc de marele eveniment: „Lucrurile trebuie făcute la timpul lor”
Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc se pregătesc de marele eveniment: „Lucrurile trebuie făcute la timpul lor”
Totul despre scandalul dintre Iuliana Beregoi și Andreea Bostănică. De la declarații jignitoare, la amenințări și acuzații grave
Totul despre scandalul dintre Iuliana Beregoi și Andreea Bostănică. De la declarații jignitoare, la amenințări și acuzații grave
GALERIE FOTO. Cât a costat bobul României folosit de Mihai Tentea și George Iordache la Jocurile Olimpice de iarnă. Performanță rară cu bani puțini
GALERIE FOTO. Cât a costat bobul României folosit de Mihai Tentea și George Iordache la Jocurile Olimpice de iarnă. Performanță rară cu bani puțini
Un pensionar cu venit modest s-a mutat într-o țară unde chiria e 100 € pe lună și mâncarea costă 2 € pe zi. Acum face și economii
Un pensionar cu venit modest s-a mutat într-o țară unde chiria e 100 € pe lună și mâncarea costă 2 € pe zi. Acum face și economii
Imagini rare de la mormântul victimei lui Mario Iorgulescu! Dani Vicol își doarme somnul de veci alături de sora lui
Imagini rare de la mormântul victimei lui Mario Iorgulescu! Dani Vicol își doarme somnul de veci alături de sora lui
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă este mai greu să găsiţi un partener în era digitală?
Observator » Evenimente » 16 animale au murit, după ce un saivan s-a prăbuşit sub greutatea zăpezii în Buzău. Alte 200 au fost salvate