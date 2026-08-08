Există o mulţime de lucruri de care actuala generaţie nici nu a auzit. De exemplu - spălatul la vâltoare. Iar dacă noi înţelegem ce înseamnă, copiii care s-au născut cu maşina automată de spălat haine se vor uita lung. Şi pentru ca tinerii să înţeleagă cum funcţionează mai exact şi ce face, proprietarul unei astfel de vâltori din Bistriţa Năsăud vrea să readucă trecutul în prezent. A moştenit-o din generaţie în generaţie, iar oamenii locului stau la coadă ca să-şi spele covoarele.

Un obicei apus de multă vreme, prinde viaţă în această perioadă în judeţul Bistriţa-Năsăud.

"Bine aţi venit la Vâltoarea lui Bogdan, aici se află o moştenire de peste 4 generaţii, ca atare, noi tinerii vrem s-o ducem mai departe.", explică Bogdan Feldrihan, proprietarul vâltorii.

"Îi aşteptăm cu ţoale, cu covoare, cu preşuri care s-au ţesut demult şi acuma mai sunt care ţes, dar mai puţin.", spune o femeie.

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Iar bătrânele locului se hrănesc acum cu amintirile şi nostalgia vremurilor în care datina era sfântă.

"Se spală foarte curat şi foarte frumos fără detergent, dacă acuma de când o apărut detergentul mai punem, dar se fac foarte curate şi foarte frumoase.", explică o bătrânică.

Bătrânică: Îi diferenţă mare.

Reporter: De ce?

Bătrânică: Pentru că în maşina de spălat nu poţi să pui covoarele, dar aicea le pui, le învârte, le pui la uscat, îs curate, miros frumos.

Iar pentru bistriţeni readucerea trecutului în prezent înseamnă enorm.

"Vâltoarea s-ar putea să fie unul dintre cele mai originale obiective din judeţul BN la ora actuală pentru că a fost printre primele funcţionale, nu sunt multe pentru că nu înglobeză şi alte elemente precum punct gastronomic sau prezenţa unei vâltori.", precizează Răzvan Cerceja, director A.D.I. Turism Bistriţa-Năsăud.

Vâltoarea ar fi considerată o invenție chiar mai veche decât roata. Iar apa care cade are puterea de a curăța chiar mai bine decât o mașină modernă.