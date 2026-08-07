Şapte vârstnici au fost preluaţi de urgenţă de autorităţi dintr-un cămin din judeţul Neamţ, după ce un control a scos la iveală o serie de nereguli grave. De la lipsa autorizaţiilor şi muncă la negru, până la insecte în bucătărie şi probleme de siguranţă, inspectorii au găsit numeroase deficienţe în centrul care funcţiona în localitatea Bistriţa, comuna Alexandru cel Bun. Persoanele vârstnice vor fi relocate într-un centru aflat în subordinea DGASPC Neamţ.

7 bătrâni, relocaţi de urgenţă dintr-un cămin privat din Neamţ. Ce nereguli grave au descoperit autorităţile - Sursa: Profimedia

Conform unui comunicat transmis de Prefectură, cele şapte persoane vor fi mutate în centrul DGASPC de la Păstrăveni, unde au mai instituţionalizate anterior, relatează Agerpres.

"Cel mai important aspect este că, pentru siguranţa şi protejarea drepturilor beneficiarilor identificaţi în locaţie, prefectul Maria Apostol a stabilit, vineri, împreună cu directorul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ, ca cei 7 beneficiari ai centrului să fie preluaţi în regim de urgenţă în Centrul de la Păstrăveni, din subordinea DGASPC Neamţ, pentru a li se asigura asistenţa şi îngrijirea necesare. Aceştia au fost anterior dezinstituţionalizaţi din aceeaşi unitate, iar măsura dispusă are caracter temporar şi urmăreşte exclusiv asigurarea protecţiei şi continuităţii serviciilor de îngrijire", se menţionează în comunicat.

Potrivit surse citate, pentru alte 6 persoane găsite în locaţie nu s-a putut lua, deocamdată, nicio măsură de relocare, deoarece proprietarul centrului a declarat că acestea sunt rude ale sale. În acest sens, administratorului i s-a pus în vedere să se prezinte la sediul AJPIS (Agenţia Judeţeană de Plăţi şi Inspecţie Socială) cu actele doveditoare. De asemenea, pentru clarificarea deplină a situaţiei de fapt şi a regimului de funcţionare, acesta a fost invitat şi la sediul altor instituţii de control, cu o serie de documente justificative.

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Comunicatul Prefecturii arată că la controlul de joi au fost constatate, preliminar, mai multe nereguli de către reprezentanţii instituţiilor veniţi la acţiune, iar ancheta privind această locaţie va continua.

Astfel, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) a identificat o bucătărie în care se prepara hrana pentru beneficiari, spaţiu care nu deţinea document de înregistrare sanitar-veterinară. S-a dispus oprirea activităţii de cantină până la intrarea în legalitate (depunerea documentelor sau încheierea unui contract de catering) şi s-a aplicat o amendă în valoare de 5.000 de lei.

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor (CJPC) a constatat prezenţa insectelor în bucătărie şi utilizarea unor vase şi instrumente neprofesionale (plastic, nituri). Totodată, au fost identificate produse alimentare neetichetate şi cu potenţial periculos, precum şi lipsa afişării informaţiilor obligatorii în zonele de recepţie, relaxare şi socializare.

Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) a depistat două persoane care prestau activităţi lucrativef ără forme legale de angajare.

Direcţia de Sănătate Publică (DSP) a constatat că unitatea nu deţine documente de reglementare sanitară şi nici autorizaţie sanitară de funcţionare. A fost aplicată o sancţiune contravenţională în cuantum de 40.000 de lei pentru lipsa autorizaţiei sanitare de funcţionare şi au fost dispuse măsuri pentru intrarea în legalitate.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Neamţ a identificat abateri privind normele de securitate: lipsa analizei de risc la securitate fizică, lipsa pazei, absenţa unui sistem de supraveghere, a sistemelor de alarmă, de acces electronic şi a butonului de panică. Centrul nu dispunea de proceduri de securitate pentru situaţii de risc.

Potrivit comunicatului menţionat, şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) a sancţionat persoana juridică care administrează centrul cu amenzi în cuantum total de 25.000 de lei, pentru punerea în funcţiune a spaţiului de îngrijire fără obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu şi pentru neechiparea cu instalaţii cu rol de apărare împotriva incendiilor.