Afacerist din Beiuș, mită cu elicopterul pentru marfă neconformă. Angajatul unui retailer a recunoscut fapta

Un angajat al unui cunoscut lanț de retail din România a recunoscut că a primit mită de zeci de mii de lei pentru a accepta marfă neconformă.

Este vorba despre un controlor de calitate de la centrul logistic din Turda, județul Cluj, care "în perioada 01.04.2024 – 07.10.2024, a primit atât prin transfer bancar, cât şi în urma unor întâlniri personale, de la inculpatul G.D., administratorul furnizorului de fructe de pădure SC D, cu sediul în municipiul Beiuș, suma totală de 42.830 lei", anunță Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor.

"Fapta constă în aceea că susnumitul [...] a primit bani în legătură cu îndeplinirea unui act ce intră în îndatoririle sale de serviciu sau în legătură cu îndeplinirea unui act contrar acestor îndatoriri, şi anume să accepte marfa livrată de SC D la centrul logistic Turda al K Romania (atât în situaţia în care marfa era conformă, cât şi în situaţia în care aceasta prezenta neconformităţi)", se arată în comunicatul oficial.

Omul de afaceri, cunoscut în regiune

Omul de afaceri care l-a mituit pe angajat este Dumitru Gal, controversatul președinte al Cooperativei "Grădina Noastră” din Beiuș. Gal este descris drept unul dintre cei mai prolifici afaceriști din zonă și este deja judecat pentru că ar fi mituit o polițistă, cu scopul ca aceasta "să-şi saboteze propria anchetă" într-un dosar în care era vizat Antonio Faccin, un cetățean braziliano-italian, acuzat de viol în formă continuată asupra unui minor, informează Ebihoreanul.

Tot Ebihoreanul mai scrie că Gal este anchetat într-un alt dosar pentru mituirea a patru inspectori de calitate de la mai multe lanțuri de magazine.

Mai mult, în cazul prezent, sursele citate precizează că afaceristul din Beiuș îi vira mita direct în contul bancar sau i-o livra personal, cu elicopterul, în Ocna Mureș, orașul unde locuia angajatul retailerului.

Inculpatul L.D., în vârstă de 44 de ani, cu domiciliul în județul Alba, a semnat un acord de recunoaștere a vinovăției. "În prezenţa avocatului ales, inculpatul a declarat expres că recunoaşte comiterea faptei reţinută în sarcina sa [...] și este de acord cu felul şi cuantumul pedepsei aplicate", precizează procurorii.

Bărbatul a fost condamnat la "1 an și 10 luni închisoare", cu suspendare sub supraveghere, pentru o perioadă de 2 ani. În plus, instanța a dispus și "interzicerea exercitării dreptului de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, a dreptului de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat și a dreptului de a exercita activitatea de controlor calitate legume-fructe în cadrul K ROMANIA pe o durată de 2 ani".

Ca măsură compensatorie, inculpatul va presta muncă în folosul comunității. Totodată, "s-a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor imobile şi mobile prezente și viitoare, precum și poprirea sumelor de bani deținute de inculpat".

Potrivit Parchetului, bărbatul "a transferat benevol suma de 42.830 lei în subcontul deschis de ANABI la o unitate bancară". Dosarul a fost înaintat la Tribunalul Alba, împreună cu acordul de recunoaștere a vinovăției.

