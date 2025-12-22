După Crăciun, zâmbim mai larg. Este perioada în care mulți români plecați la muncă în străinătate revin acasă de sărbători nu doar pentru a petrece timp cu familia, ci și pentru a-și rezolva problemele dentare. Programările la cabinetele stomatologice au crescut, în decembrie, cu până la 50%. Explicaţia e simplă, costurile sunt chiar și de patru ori mai mici decât în străinătate.

Manuel locuiește la Frankfurt de 9 ani. A încercat să își rezolve problemele dentare acolo, însă perioada prea mare dintre programări și prețurile l-au descurajat. De două ori pe an vine în țară. Să-și vadă familia și stomatologul.

"Dacă o lucrare acolo e 6000-7000 de euro, aici e la jumate. Merită și drumul, pentru că e mult mai avantajos. Acolo se așteaptă mai mult până îți face o programare.", a declarat Manuel Corcoveanu, pacient.

În vacanţele de vară şi iarnă, românii din diaspora umplu cabinetele stomatologice ca să își repare zambetele.

"În această perioadă numărul programărilor, spun dentiștii, crește chiar și cu 50 de procente. În unele cabinete se lucrează inclusiv sâmbăta și duminica.", a transmis Iulia Pop, reporter Observator.

"Considerabil se înclină balanța spre pacienții din străinatate, în special în luna decembrie, dar și în ianuarie, pentru că unii vin din Suedia sau din Elveția, care nu au liber în decembrie.", a adăugat Alis Drăgulin, medic stomatolog.

În general, e vorba de lucrări complexe: "Implanturi, lucrări fixe, fațete, coroane, în general reabilitări orale complete, însă vin și pentru consult, tratamente endodontice, ortodontice."

Mihaela e de 8 ani în Austria. Crăciunul o prinde acasă cu un zambet nou "made in Romania".

Reporter: Care e ultima lucrare făcută la dentist?

Pacient: Implanturi, partea de sus. Mulți români din Austria, ori vin în România ori în Ungaria să își facă dantura, nu fac acolo, că am înțeles că e foarte scump.

Diferențele de preț sunt semnificative, spun medicii.

"În jur de 600 de euro ar fi in medie un implant, în Elveția. Peste 2000 de euro pentru un implant, fără coroană sau alte intervenții, deci, undeva de 3-4 ori mai mare.", a adăugat medicul stomatolog Costi Drăgulin.

