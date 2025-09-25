S-a făcut lumină în cazul băieţelului de 8 ani din Oradea care a fost agresat într-o toaletă publică, în Orăşelul Copiilor. Fusese lovit de un agresor necunoscut şi mascat, care a intrat peste el. Acum, poliţiştii l-au identificat pe agresor. Este tot un copil, care ar fi atacat la comandă.

În urma cercetărilor, politiști au reușit să-l identifice pe autorul agresiunii, fiind vorba tot despre un minor în vârstă de 11 ani. Acesta este cercetat pentru loviri și alte violențe, dar la această vârstă nu au avut cum să ia măsuri preventive împotriva lui. Cercetările continuă pentru a se afla și implicarea unui al doilea individ care aștepta afară.

Filmul incidentului

Totul s-a întâmplat sâmbătă când băiatul de 8 ani a mers în Orășelul Copiilor din Oradea alături de tatăl său. La un moment dat, a intrat în baia publică din parc, iar imediat după el a intrat și cel de 11 ani. Avea fața acoperită cu o cagulă, dar a stins și lumina din baie, după care a început să lovească atât în abdomen cât și peste spate.

Mai apoi a ieșit pe ușa laterală unde era așteptată de un alt adolescent și au luat-o împreună la fugă. Băiatul lovit a fost dus la spital, dar nu a rămas internat, însă medicii i-au recomandat câteva zile de repaus. Nu e clar încă motivul agresiunii, dar părinţii celui bătut iau în calcul inclusiv o provocare pe TikTok.

