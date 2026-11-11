Un elvețian a fost amendat cu 97.000 de euro pentru că și-a închiriat prea rar cabana de lux. Ce spune legea

Un elvețian care a cumpărat o cabană de lux în stațiunea Zermatt nu are voie să o folosească doar pentru el. Pentru că a închiriat proprietatea turiștilor foarte rar, bărbatul a primit o amendă uriașă.

Parchetul din regiunea Valais a sancționat un proprietar elvețian pentru încălcarea legii privind locuințele de vacanță, potrivit publicației "Walliser Bote". Motivul este că bărbatul și-a închiriat cabana prea rar altor persoane.

În 2016, bărbatul a cumpărat, prin intermediul unei firme, o cabană în complexul de lux "7 Heavens" din Zermatt, în Valais. Construcția fusese autorizată cu o condiție clară, trecută și în registrul de proprietate: imobilul trebuia folosit în scop turistic și închiriat în mod regulat.

Proprietarul era obligat să primească turiști

Cu alte cuvinte, proprietarul era obligat să primească turiști în cabană și nu avea voie să o păstreze doar pentru vacanțele personale. Această regulă are scopul de a împiedica situațiile în care locuințele din stațiunile montane rămân goale cea mai mare parte a anului, potrivit Blick.

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Bărbatul nu a respectat însă această obligație. Din 2017, cabana a fost închiriată cel mult două sau trei săptămâni pe an, iar în unii ani nu a fost închiriată deloc. Din acest motiv, autoritățile locale din Zermatt au început procedurile legale împotriva proprietarului.

Amendă de 97.000 de euro, dar cu suspendare

Pe hârtie, sancțiunea este una severă: 97.000 de euro, sumă calculată pe baza a 30 de zile-amendă, fiecare în valoare de 3.200 de euro. Totuși, pedeapsa a fost suspendată. Dacă bărbatul respectă legea în următorii doi ani, nu va trebui să plătească această sumă.

Proprietarul trebuie însă să achite o amendă separată de 10.800 de euro, la care se adaugă cheltuielile de judecată.

Valoarea de 3.200 de euro pentru o zi-amendă reprezintă maximul permis de lege. În Elveția, această sumă este stabilită în funcție de situația financiară a persoanei condamnate.

Prin urmare, o sancțiune de acest nivel sugerează că proprietarul are venituri nete lunare de aproximativ 97.000 de euro sau o avere de câteva milioane de euro.