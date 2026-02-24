5.000 de ucraineni au intrat ilegal în ţară în 2025. Traseele periculoase prin care încearcă să fugă de război

Aproximativ 5.000 de cetăţeni ucraineni au trecut ilegal graniţa în România, îndeosebi prin Munţii Maramureşului, pe durata anului 2025, a declarat marţi, într- o conferinţă de presă, şeful Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră (ITPF) Sighetu Marmaţiei, chestorul de poliţie Florin Coman.

"În anul 2025 au fost constatate 4.556 de cazuri de trecere frauduloasă a frontierei din Ucraina spre România, implicând aproximativ 10.250 de cetăţeni ucraineni: 5.402 pe raza judeţului Maramureş, 3.800 pe raza judeţului Suceava şi 1.048 la frontiera aferentă judeţului Satu Mare. Comparativ cu anul 2024, când au fost depistaţi aproximativ 13.000 de cetăţeni ucraineni la frontiera verde, se observă o scădere moderată a fenomenului.

31.000 de ucraineni au trecut ilegal graniţa în România, de la începutul războiului

Aşadar, de la începutul conflictului în Ucraina şi până în prezent discutam de 31.618 cetăţeni ucraineni care au trecut ilegal frontiera de stat în România. Este foarte important de precizat că toate aceste persoane reţinute în dispozitivul de supraveghere au fost verificate în bazele de date relevante. Astfel, se fac verificări în Sistemul Informatic Naţional de Semnalări, care este o componentă naţională a Sistemului de Informaţii Schengen, în Sistemul Naţional informatic privind Vizele pentru România, în Sistemul Informatic de Management al Străinilor", a spus Florin Coman.

Conform acestuia, în paralel, persoanele care trec graniţa în România sunt verificate şi în sistemul INTERPOL. "De asemenea, se fac verificări în INTERPOL pentru a afla dacă faţă de persoanele în cauză sau documentele prezentate nu sunt implementate alerte de interes operativ sau privind securitatea naţională a României sau altor state. Nu în ultimul rând, după stabilirea situaţiei de fapt şi întocmirea actelor de urmărire penală, aceştia sunt verificaţi şi implementaţi în baza de date EURODAC - prin prelevarea amprentelor şi introducerea acestora în sistemul sus-menţionat, astfel încât să fie posibilă inclusiv verificarea viitoare a situaţiei acestora, dacă acest lucru se va impune", a precizat Florin Coman.

El a mai subliniat că majoritatea traversărilor ilegale de graniţă au loc în zona muntoasă sau prin apele râului Tisa. "Traversările ilegale implică riscuri majore, fie prin încercări de traversare a râului Tisa, fie prin trasee montane dificile din Munţii Maramureşului, în zona Vârfului Pop Ivan. De la debutul conflictului până în prezent, 35 de cetăţeni ucraineni au fost găsiţi decedaţi, iar peste 200 de misiuni de căutare şi salvare au fost desfăşurate alături de Serviciul Public Judeţean Salvamont Maramureş, fiind salvate 382 de persoane", a mai spus şeful ITPF Sighetu Marmaţiei.

Totodată, a arătat chestorul de poliţie, în judeţele Maramureş şi Suceava au fost descoperite persoane implicate în traficul de migranţi ucraineni. "În ceea ce priveşte traficul de migranţi, în anul 2025 au fost înregistrate şapte dosare penale pe raza judeţelor Maramureş şi Suceava, fiind implicate opt persoane care au facilitat trecerea ilegală a frontierei pentru 15 cetăţeni ucraineni. Pentru şase dintre acestea, instanţele competente au dispus măsura arestării preventive", a mai declarat Florin Coman.

Şeful ITPF Sighetu Marmaţiei a mai punctat că, pentru acest an, priorităţile rămân consolidarea securităţii frontierei de nord - frontieră externă a Uniunii Europene - şi creşterea capacităţii de răspuns prompt la provocările operative. "Activitatea va continua într-un cadru integrat, cu sprijinul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră Române şi al structurilor centrale ale Ministerului Afacerilor Interne, bazată pe profesionalismul personalului, dotare adecvată şi experienţa acumulată", a punctat Coman.

În context, directorul Salvamont Maramureş, Dan Benga, prezent la conferinţa de presă, a precizat că, dincolo de cifre, importantă rămânea salvarea vieţilor omeneşti. "După cum puteţi vedea, aici suntem o echipă! O echipă care s-a format în patru ani de muncă. (...) Dar, dincolo de cifre, importantă rămâne salvarea vieţilor omeneşti", a spus Dan Benga.

La conferinţa de presă susţinută în aer liber la punctul de trecere a frontierei Sighetu Marmaţiei, în imediata vecinătate a podului din lemn şi metal care traversează râul Tisa, au participat şi şefii Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Maramureş, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Maramureş, Centrului Regional de Proceduri şi Cazare a Solicitanţilor de Azil Maramureş, Inspectoratului de Poliţie Judeţean Maramureş şi Serviciului Public Judeţean Salvamont Maramureş.

