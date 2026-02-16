Apa din reţeaua publică din Curtea de Argeş nu mai prezintă bacterii periculoase, însă nu poate fi consumată în continuare, scrie Agerpres. Direcţia de Sănătate Publică anunţă că ultimele analize indică depăşiri ale limitelor admise la turbiditate, fier şi clor, astfel că apa rămâne nepotabilă şi poate fi folosită doar pentru uz menajer şi igienă, în condiţiile în care starea de alertă este încă în vigoare.

Alertă menţinută la Curtea de Argeş. DSP anunţă că apa nu mai e contaminată, dar nu poate fi consumată

Probele de apă au fost prelevate în data de 13 februarie din mai multe puncte de consum - Primăria Curtea de Argeş, Spitalul Municipal şi patru unităţi de învăţământ.

Potrivit unei informări transmise de DSP societăţii de distribuţie Aquaterm, există în continuare "variaţii ale parametrilor Fier total, Clor rezidual liber şi Turbiditate, ale căror valori depăşesc limita maximă admisă".

Apa rămâne nepotabilă, poate fi folosită doar pentru uz menajer

Articolul continuă după reclamă

"Apa nu este destinată consumului uman şi poate fi utilizată în scop menajer şi întreţinere igienă corporală", arată sursa citată.

Probele au fost recoltate după ce furnizarea apei a fost oprită în municipiul Curtea de Argeş şi comunele Valea Iaşului, Valea Danului şi Băiculeşti timp de peste 24 de ore, pentru lucrări la staţia de tratare a apei de la Cerbureni.

DSP Argeş reaminteşte că autorităţile locale pun la dispoziţia populaţiei rezervoare cu apă potabilă, existând şi două surse publice alternative de apă potabilă - izvor Pod Progresul şi forajul din curtea Mănăstirii Curtea de Argeş.

De asemenea, Spitalul Municipal este în continuare aprovizionat cu apă adusă de pompieri de la Mioveni, fiind întreruptă aprovizionarea de la reţeaua publică.

Stare de alertă instituită după depistarea unei bacterii periculoase

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU) Argeş a decis, la începutul săptămânii trecute, instituirea stării de alertă pentru 30 de zile în municipiul Curtea de Argeş, după depistarea bacteriei Clostridium perfringens în apa din reţeaua de distribuţie.

Prefectul judeţului Argeş, Ioana Făcăleaţă, a precizat atunci că a fost adoptată şi o hotărâre a Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă Curtea de Argeş prin care autorităţile locale, în urma unei evaluări realizate împreună cu o societate autorizată, au întocmit un plan pentru reluarea în siguranţă a furnizării apei potabile şi au solicitat fonduri de urgenţă de la Guvern pentru lucrările şi investiţiile necesare.

DSP Argeş anunţase anterior că prezenţa bacteriei Clostridium perfringens a fost detectată în probe de apă recoltate pe 6 februarie din trei puncte de consum din municipiul Curtea de Argeş.

Problemele au început în urma deversărilor controlate de la Vidraru

Ca urmare a creşterii turbidităţii, în contextul deversărilor controlate din lacul de acumulare Vidraru, apa furnizată prin reţeaua de distribuţie care deserveşte municipiul Curtea de Argeş şi comunele Valea Danului, Valea Iaşului şi Băiculeşti, cu o populaţie totală de circa 40.000 de locuitori, nu mai este potabilă de la începutul lunii noiembrie 2025.

Societatea Aquaterm a informat, încă din data de 10 noiembrie, că turbiditatea apei brute din canalul de la Oeşti, unde sunt situate prizele de apă, a fost cu mult mai mare decât capacitatea de filtrare a Staţiei de tratare de la Cerbureni.

Hidroelectrica a efectuat, în ultimele luni, o serie de deversări controlate din acumularea Vidraru de pe râul Argeş, necesare pentru asigurarea condiţiilor tehnice de efectuare a lucrărilor de retehnologizare a amenajării hidroenergetice.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vi s-a agravat starea după ce aţi luat un tratament după ureche? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰