Alertă la Curtea de Argeş. Localnicii, avertizaţi să nu bea apă din rețeaua publică din cauza unei bacterii

S-a declarat stare de alertă în Curtea de Argeş pentru următoarele 30 de zile din cauza crizei apei potabile! Măsura vine după ce testele au indicat din nou prezenţa unei bacterii extrem de periculoasă, care poate fi şi letală, în reţeaua publică de distribuţie a apei. Autoritățile au transmis și un mesaj RO-Alert prin care i-au informat pe locuitorii din oraș și din trei comune că apa poate fi folosită doar la toaletă.

Apa din Curtea de Argeş şi din trei comune nu poate fi folosită. Situaţia este cu atât mai gravă pentru că problema persistă de mai bine de patru luni. Oamenii nu au acces la apă potabilă, aşadar autorităţile cer populaţiei să consume apă doar din surse asigurate de către autorităţile publice din izvoare verificate, dar şi apă îmbuteliată.

Apa din rețeaua publică este interzisă pentru consum uman, animal și pentru igiena personală. Bacteria descoperită în apă poate provoca toxinfecții alimentare, infecții severe, afectează animalele, iar bacteria este rezistentă și la gătire.

Așadar fierberea apei nu duce la dispariția ei. Problema a apărut după creșterea turbidității apei în urma de versărilor controlate de la barajul Vidraru, urmare care au afectat stația de tratare. Aproximativ 40.000 de persoane din Curta de Argeș, dar și din localitățile învecinate sunt afectate de această problemă.

