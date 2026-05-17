Alexandra Căpitănescu, primele declaraţii la revenirea în ţară: "Suntem câştigătorii inimilor"

Alexandra Căpitănescu și colegii ei de trupă au fost întâmpinați cu emoție pe Aeroportul Otopeni, după revenirea în țară în urma participării la Eurovision 2026. În fața susținătorilor și a presei, artista a făcut declarații despre experiența de pe scena internațională, pe care a descris-o drept una "extraordinar de frumoasă, dar și foarte grea".

"Vreau să vă mulţumesc pentru că sunteţi aici şi pentru că aţi fost aici pe tot parcursul acestui concurs, unii aţi fost de la început, de când nu ne ştia nimeni, de când ne chinuiam, a fost o experienţă extraordinar de frumoasă dar şi foarte grea. Am luat locul 3, locul 2 la public, ceea ce înseamnă că suntem 'câştigătorii inimilor' şi cred că e mai important decât nişte note acordate general. E foarte subiectivă treaba asta cu notele date artei, muzicii, dar vă mulţumim încă o dată", a declarat artista.

Aceasta a ținut să mulțumească tuturor celor implicați în proiect, subliniind importanța muncii în echipă.

"Vreau să mulţumesc tuturor oamenilor implicaţi, singuri nu am fi reuşit să facem această performanţă şi ca un sfat pentru viitorii participanţi, aveţi nevoie de o echipă, de oameni în care să vă puneţi toată încrederea. România a demonstrat în momentul de faţă că poate fi un popor unit", a mai spus Alexandra Căpitănescu.

Artista a glumit la începutul declarațiilor, spunând: "Mai bine să cânt la microfon, decât să vorbesc", înainte de a mulțumi publicului care a susținut delegația României pe parcursul competiției.

Ce a spus artista despre cele 3 puncte primite din partea Moldovei

Legat de punctajul pe juriul din Moldova l-a acordat României, Alexandra a spus: "Gusturile muzicale sunt diferite. Eu am venit să cânt, nu contează restul"

Echipa României a fost așteptată pe aeroport de numeroși susținători, într-un moment încărcat de emoție, la finalul unei competiții în care delegația a obținut aprecierea publicului european și a juriilor internaționale, după ce s-a clasat pe locul 3 la Eurovision 2026, cu piesa "Choke Me".

