Secretul unei vieţi mai lungi se află chiar în farfuria noastră de zi cu zi. Un studiu întins pe 24 de ani a analizat dieta nordică, iar rezultatele readuc în discuţie legătura puternică dintre alimentaţie şi longevitate.

Acest stil alimentar a fost legat de un risc mai mic de deces: cu 4% mai mic faţă de persoanele care urmează recomandările generale de sănătate şi cu 6% faţă de cei care nu au un program alimentar bine stabilit.

Este vorba de o dietă care are multe în comun cu cea mediteraneană: multe fructe şi legume, fibre, grăsimi bune şi limitarea consumului de carne.

Doar că ingredientele sunt adaptate alimentelor consumate în mod normal în Danemarca, Finlanda, Norvegia sau Suedia. Mai exact, mere, pere şi fructe de pădure, peşte gras, ulei de rapiţă în locul untului şi al uleiului de măsline şi mai mult ovăz.

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Cercetătorii au observat şi alt efecte încurajatoare: scădere în greutate, mai puţină grăsime acumulată în ficat şi un control mai bun al glicemiei. Acum ne rămâne doar să aşteptăm studiile suplimentare care să confirme pe termen lung toate aceste aspecte.