Scene dramatice pe o şosea din Teleorman. Camerele de supraveghere au surprins momentul în care o fată de 14 ani este lovită de o dubă. Adolescenta avea în braţe un copil de doar câţiva ani şi mergea, noaptea, pe marginea drumului.

Primele informații vin de la cei care au mers să ofere primul ajutor, care au găsit-o pe adolescenta de 14 ani inconștientă.

Acum este internată pe secția de terapie intensivă a Spitalului Marie Curie din București. Medicii spun că este în continuare într-o stare extrem de gravă, cu traumatism cranian sever. Frățiorul ei a scăpat ca prin minune, fără răni care să-i pună viața în pericol.

Asta, deși impactul a fost extrem de violent. Cei doi au fost proiectați într-un șanț de pe marginea șoselei. Șoferul dubei susține că ar fi fost orbit de farurile celorlalte mașini, care circulau din sens opus, și de aceea nu ar fi observat la timp siluetele de pe marginea drumului.

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Accidentul s-a produs ieri dimineață, iar în imagini se vede că, într-adevăr, șoseaua era intens circulată și afară era încă întuneric. Dar, deocamdată, nu este clar de ce adolescenta se afla acolo la acea oră a dimineții și în ce condiții s-a produs impactul. A fost deschis și un dosar penal.

Încadrarea exactă urmează să fie stabilită în funcție de starea medicală a victimei. Anchetatorii vor să stabilească toate detaliile incidentului, cine sunt persoanele responsabile și dacă totul ar fi putut fi evitat.