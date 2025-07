"Am simțit ca un foc în tot trupul". Cum s-a trezit din comă o pensionară din Iaşi, pregătită de înmormântare

Femeia de 80 de ani se afla în comă de mai multe zile, iar de patru zile nu mai mânca deloc. Medicul chemat i-a spus fiicei pensionarei să se pregătească de înmormântare pentru că organele i-au cedat rând pe rând.

S-a trezit din comă când era pregătită de înmormântare

La rândul său, femeia care trebuia să plece la fiica sa în Canada l-a chemat pe preot să o împărtăşească. Nu se aştepta însă ca mama ei să îşi mai revină vreodată.

„Băbuța în comă profundă, cu privirea în gol, cu gura deschisă. Am crezut că murise. Cu chiu, cu vai, am văzut o urmă de respirație după ridicarea pieptului. Îmi pun patrafirul. O știam foarte credincioasă, așa că îi zic dezlegarea și o împărtășesc cu Trupul Lui Hristos. Apoi îi zic rugăciunile de sănătate, dezlegările, toate. După asta, doamna îmi zice: «Părinte, stați câteva minute să serviți (sic) o dulceață de cireșe amare». Feblețea mea. Ne așezăm la 3 metri de băbuță și gustăm. Deodată, auzim: «Mâncați dulceață acolo și mie nu-mi dați? (…) Bătrânica molfăie fericită: “Părinte, când mi-ai dat Grijania, am simțit ca un foc în tot trupul, ca o scânteie cum îmi umblă prin vine și o putere strașnică”, a povestit părintele Ioan Istrati, pentru BZI.

