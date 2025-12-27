Video Caz șocant în Republica Moldova: Fermier de 59 de ani, criminal în serie. Cadavrele erau date porcilor
Caz şocant în Republica Moldova. Un presupus criminal în serie, fermier de 59 de ani, a fost ridicat de poliţişti şi e acuzat că ar fi ucis mai multe persoane.
Cadavrele lor ar fi ajuns hrană pentru porci, iar hainele victimelor le-ar fi îngropat în curte. Investigaţia a pornit după dispariţia unui bărbat.
Autorităţile bănuiesc însă că numărul persoanelor ucise e mult mai mare, asta după ce criminaliştii au descoperit frgamente de oase de la alte două femei.Înapoi la Homepage
Comentarii
Întrebarea zilei
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰