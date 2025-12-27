Caz şocant în Republica Moldova. Un presupus criminal în serie, fermier de 59 de ani, a fost ridicat de poliţişti şi e acuzat că ar fi ucis mai multe persoane.

Cadavrele lor ar fi ajuns hrană pentru porci, iar hainele victimelor le-ar fi îngropat în curte. Investigaţia a pornit după dispariţia unui bărbat.

Autorităţile bănuiesc însă că numărul persoanelor ucise e mult mai mare, asta după ce criminaliştii au descoperit frgamente de oase de la alte două femei.

