Video Casă cuprinsă de flăcări în Hunedoara. Pompierii au luptat cu focul aproape 6 ore
Un incendiu violent a izbucnit noaptea trecută la o locuință din județul Hunedoara. Flăcările au cuprins rapid acoperișul casei și au pus în pericol alte clădiri din apropiere, iar pompierii din Deva au intervenit ore în șir pentru a limita dezastrul.
Echipajele de intervenție de la Detașamentul de pompieri Deva au participat seara trecută, până în această dimineață, la misiunea de stingere a unui puternic incendiu izbucnit la o casă de locuit din localitatea Săcărâmb, comuna Certeju de Sus.
Când au ajuns la locul producerii incendiului, ardea generalizat acoperișul construcției, pe o suprafață de aproximativ 100 de metri pătrați. Flăcările, care se manifestau cu violență din cauza cantității foarte mari de material combustibil folosit la construcția casei, puneau în pericol alte 2 case și o anexă aflate în apropiere.
Pompierii au luptat cu focul aproape 6 ore
Pompierii au acționat cu 3 autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autoscară și o autospecială de primă intervenție și comandă. De asemenea, pentru gestionarea situației de urgență a fost direcționată și o ambulanță SMURD. Din fericire nicio persoană nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.
Toți cei care se aflau în casă atunci când au izbucnit flăcările s-au autoevacuat. Cei 19 pompieri militari participanți la misiune au localizat incendiul și apoi au acționat pentru lichidarea acestuia, intervenția desfășurându-se timp de aproape 6 ore.
Cauza probabilă a izbucnirii flăcărilor a fost efectul termic provenit de la hornul aflat în exploatare.
