Amenzile pentru cei care taie ilegal copaci cresc de 100 de ori. Sancţiunile au fost deja majorate de la 50 de lei la 5.000 de lei pentru fiecare arbore tăiat fără autoizaţie în Capitală. Autorităţile pregătesc şi alte schimbări: cei cu trotinete şi biciclete electrice vor avea interzis în parcurile din oraş. În plus, în premieră, dispare regula "nu călcaţi iarba".

Reporter: Pe o scară de la 1 la 10 cât de verde este Bucureştiul?

Turist: Şapte.

Prin ochii turiştilor care văd pentru prima oară Capitala, Bucureştiul este mai mult gri decât verde.

"Peste tot e nevoie de mai mult verde. Cu cât mai verde va fi acest oraş, cu atât mai primitor. [...] Unele bulevarde au potenţial, sunt frumoase, dar este mult beton" şi-au dat cu părerea nişte turişti englezi.

Amenzile au crescut de la 50 de lei la 5.000 de lei

Pentru a proteja mai bine spaţiile verzi din Capitală, municipalitatea a crescut amenzile pentru cei care taie ilegal copaci de la 50 de lei la 5.000 de lei pentru fiecare arbore. În plus, cei prinşi vor fi obligaţi şi să planteze între şase şi zece copaci pentru fiecare arbore pus la pământ. Şi alte fapte vor fi pedepsite.

"Ne referim şi la betonarea spaţiului verde, la distrugerea parcurilor şi a spaţiilor verzi. [...] Poliţia locală, atât cea de sector cât şi poliţia municipală va amenda" a spus consilierul general la Primăria Capitalei, Dragoş Radu.

Trotinetele şi bicicletele electrice, interzise în parcuri

Edilii iau şi alte măsuri. Trotinetele şi bicicletele electrice vor avea interzis în parcuri. Amenda ajunge până la 1.500 de lei.

"Merg cu viteză sau nu sunt atenţi, au căştile în urechi. [...] Aleile sunt destul de înguste şi atunci, cât s-ar feri copiii sau bătrânii, nu au cum să ocolească întotdeauna" a explicat un pieton.

"Merg cu viteză prea mare totuşi cu electricele astea... Degeaba am bicicletă, dar este electrică, nu?" a spus un biciclist.

Un proiect istoric e pe punctul de a se transforma în realitate.

Toate ar trebui să fie gata în doi ani.

"Lucrul la acest plan va stabili exact absolut toate detaliile. […] De la modul în care se va face administrarea centurii verzi, la identificarea fondurilor pentru dezvoltarea centurii verzi" a explicat fondatorul Fundaţiei Centura Verde, Alex Găvan.

Dispare sintagma "nu călcaţi iarba"

Noile amenzi pentru distrugerea spaţiilor verzi se vor aplica în cel mult 10 zile. Proiectul ajută şi primăriile de sector, care nu vor mai avea nevoie de aviz pentru fiecare arbore toaletat, ci vor primi un acord general pentru un an.

"Obligă direcţia de mediu să dea un aviz general care să permită administraţiei spaţiilor verzi să toaleteze în perioada noiembrie - martie după bunul plan. [...] Fără să mai avem un aviz individual pentru fiecare arbore în parte. [...] În sfârşit am eliminat sintagma 'nu călcaţi iarba', astfel încât la primăvară bucureştenii pot să-şi ia o păturică, să meargă în parc la un picnic sau pur şi simplu să se relaxeze" a mai spus Dragoş Radu.

Contribuie la reducerea poluării şi la atenuarea efectelor schimbărilor climatice şi a insulei de căldură urbană.

