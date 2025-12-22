Cu trei zile înainte de Crăciun, oraşele sunt, în mod tradiţional, extrem de aglomerate. Parcările mallurilor sunt arhipline, bulevardele din jur sunt blocate, iar drumul de câteva minute se transformă în ore pierdute în cozi şi la semafoare.

Aglomerația în Capitală a început încă de dimineaţă și s-a accentuat la prânz, când foarte mulţi oameni au ieşit la cumpărături.

"Şoseaua Mihai Bravu s-a transformat într-o uriaşă parcare pe două rânduri. Să traversezi oraşul dintr-o parte în alta pare o misiune imposibilă pentru şoferi în aceste zile, când toată lumea aleargă după cadouri şi cumpărături. Aşa că, pe lângă timpul din magazine, să vă gândiţi că veţi pierde zeci de minute, dacă nu chiar ore, în trafic", a explicat reporterul Observator Cristi Popovici.

Reporter: Cum vi se pare traficul azi?

Bucureştean: Infernal. Am fost să luăm brad [...] suntem plecaţi de două ore de acasă şi continuăm şi n-am găsit bradul. [...] Toată lumea înebunită după cumpărături, după oferte! [...] E un trafic infernal, ne bucurăm de el, ce să facem.

"Aglomerația din trafic, bineînțeles că o regăsim şi în parcările de la mall. Mă învârt deja de 10 minute şi nu găsesc un loc liber. Se anunţă o zi lungă. Totul e blocat!", a relatat reporterul Observator Cristi Popovici.

Căutarea unui loc de parcare durează mai mult decât cumpărăturile. După 20 de minute de aşteptare la intrarea într-un centru comercial, un şofer a făcut cale întoarsă. Manevrele sale i-au blocat însă şi pe ceilalţi. Aceeaşi frenezie şi în pieţe şi hipermarketuri.

Traficul din Capitală este în aceste zile cu până la 50% mai intens decât într-o zi obişnuită, iar timpii de deplasare s-au dublat în zonele comerciale, spun poliţiştii de la rutieră. Agenţii le recomandă şoferilor să evite orele de vârf.

