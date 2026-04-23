Amendă de jumătate de milion de lei aplicată de Garda de Mediu unui centru de colectare din Galaţi

Garda de Mediu Galați a sancționat cu 500.000 de lei un centru de colectare a deșeurilor metalice din oraș, după ce a constatat nerespectarea condițiilor prevăzute în autorizație. În plus, deșeurile erau stocate fără a fi sortate pe categorii, iar evidența gestionării acestora lipsea, potrivit News.ro.

de Redactia Observator

la 23.04.2026 , 11:07
"În urma unui control desfăşurat de comisarii Gărzii de Mediu Galaţi la un operator din domeniul colectării şi valorificării deşeurilor metalice din Municipiul Galaţi, au fost identificate mai multe neconformităţi privind desfăşurarea activităţii", a transmis Garda de Mediu Galaţi.

Reprezentanţii instituţiei precizează că au găsit deşeuri depozitate în amestec, fără separare pe categorii, lipsa evidenţei gestiunii deşeurilor, desfăşurarea activităţii cu dotări care nu se regăsesc în actele de reglementare şi nerespectarea condiţiilor impuse prin autorizaţia de mediu.

"Aceste aspecte afectează direct controlul şi trasabilitatea deşeurilor şi pot genera riscuri asupra mediului", a transmis Garda de Mediu Galaţi.

S-au aplicat o amendă de 500.000 de lei pentru nerespectarea prevederilor autorizaţiei de mediu şi un avertisment pentru lipsa evidenţei gestiunii deşeurilor. 

"În plus, a fost notificată autoritatea competentă pentru analizarea suspendării autorizaţiei de mediu. Au fost stabilite măsuri pentru intrarea în legalitate şi organizarea corectă a activităţii", mai anunţă instituţia citată.

Reprezentanţii acesteia afirmă că "gestionarea deşeurilor nu înseamnă doar colectare, ci respectarea strictă a regulilor privind evidenţa, depozitarea şi trasabilitatea".

