Au crescut cu telefonul în mână, clipuri la un click distanță și rețelele sociale mereu deschise. Cu toate acestea, tinerii din Generația Z sunt înnebuniţi după filmele la cinema. 90% dintre ei au văzut cel puțin un film pe marele ecran în ultimul an. Iar pentru unii, mersul la film înseamnă mai mult decât două ore în fața unui ecran. Este un prilej de a ieși cu prietenii.

Deși pot vedea filme oricând, direct pe telefon sau pe televizor, tinerii din generaţia Z ies la cinema mult mai mult decât generaţiile dinaintea lor.

"Sunt pasionată de filme, îmi plac foarte mult și le-am auzit pe prietenele mele că vorbeau, mi s-a părut super interesant și am venit și eu și chiar mi-a plăcut foarte mult vibe-ul locului, e vechi, așa, vintage, chiar e foarte tare", spune o persoană.

"Filmele cu supereroi care sunt imbatabile și pe primul loc, pe urmă comediile. Un film, o proiecție începe cu mult timp înainte efectiv de intrarea în sala de cinema", explică Ramona Popescu, reprezentant.

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Ce proiecţii sunt cele mai apreciate de tineri

Horror-ul, anime-urile și filmele inspirate din jocuri video sunt alte producții care îi atrag pe tineri în sălile de cinema.

"Îmi place foarte mult. Înainte să vin la cinema, mă atrăgeau, să văd filmele la mine acasă, pentru că eu stau într-un oraș foarte mic și acolo nu aveam cinematograf. Și când m-am mutat în București, am descoperit zona asta de cinema, de cartier, cum se spune, și chiar îmi place", povesteşte un tânăr.

Petrecem tot mai mult timp în fața ecranelor, iar mersul la cinema poate fi o ocazie să lăsăm telefonul deoparte. În sala de film, atenția se mută de la notificări la povestea de pe marele ecran. Pentru mulți tineri, două ore la cinema înseamnă și timp petrecut cu prietenii, departe de scroll-ul continuu de pe rețelele sociale.

Modul în care Cinema Europa a renăscut

După ani în care a avut spectatori doar la filme-eveniment, cinema Europa a renăscut. În weekend sute de tineri stau la coadă să intre la film.

"Am fost surprinși să vedem cât de mult public tânăr vine în cinematograf. Mare parte din gestionarea acestui cinematograf este făcută de către voluntari foarte tineri, își dedică mare parte din viața lor acestui loc, sunt implicați, responsabili", explică Andrei Gatu, manager cinema.

Tinerii sunt îndemnați să își aleagă filmele pe care vor să le vadă și să participe la evenimente.

"Cred că cel mai important aici este atmosfera, atmosfera pe care o face cinema Europa este foarte specială, acum ne pregătim de Halloween, decorăm tot spațiul. Am evoluat atât de mult în ultimii ani și cu locul ăsta am adus filme vechi și puțină cultură în viața tinerilor avem câteodată filme unde sălile sunt pline cu copii de vârsta noastră, 17-18 ani", explică voluntarii de la Cinema Europa.

Anul trecut în România s-au vandut peste 11 milioane de bilete la film.