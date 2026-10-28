Viitor sub semnul întrebării în Israel. La primele alegeri după atacurile Hamas de acum trei ani, nicio formaţiune politică nu a reuşit să câştige suficiente mandate ca să formeze majoritatea. Partidele arabe au anunţat că sunt gata să colaboreze cu opoziţia pentru a încheia era Netanyahu, premierul aflat la putere de aproape 18 ani.

După o campanie electorală tensionată, care a adus la urne aproape 6.000.000 de alegători, un record, Benjamin Netanyahu şi coaliţia sa formată din partide de dreapta şi extremă-dreapta au câştigat 53 de mandate în parlamentul israelian.

"Trebuie să formăm un guvern de dreapta, național și puternic. Asta trebuie să facem. Nu trebuie, sub nicio formă, să punem în pericol Israelul și să formăm un guvern susținut de partide arabe antisioniste", spune Benjamin Netanyahu, premierul Israelului.

Opoziţia a câştigat doar 49 de mandate. Alianţa politică formată din partide liberale şi conservatoare este condusă de Gadi Eisenkot, fost şef al armatei israeliene care şi-a pierdut fiul în luptele din Fâşia Gaza.

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"Mă aflu în fața dumneavoastră plin de entuziasm. Cetățenii au decis în favoarea schimbării", menţionează Gadi Eisenkot, liderul partidului Yashar.

Nicio alianţă politică nu a câştigat suficiente voturi pentru a forma singură guvernul

Sunt necesare 61 de mandate pentru majoritate, iar acum ambele formaţiuni sunt obligate să negocieze cu partidele arabe.

"Cred că rezultatele alegerilor vor avea consecințe devastatoare pentru Israel și pentru poporul evreu din întreaga lume", spune o persoană.

Premierul Benjamin Netanyahu se confruntă cu mai multe acuzaţii de corupţie şi cu un mandat internaţional de arestare emis de Curtea Penală Internaţională pentru crime de război. Noul prim-ministru va fi nevoit să gestioneze, pe lângă problemele interne, catastrofa din Fâşia Gaza şi războiul pornit de Netanyahu şi Donald Trump împotriva Iranului.

"Discuțiile despre reluarea războiului cu Iranul servesc probabil cel mai bine intereselor lui Netanyahu, deoarece acesta este proiectul său și el le-a cerut alegătorilor să îi permită să "ducă treaba la bun sfârșit", așa cum o numește el", spune Udi Sommer, analist politic.

Alegerile parlamentare din Israel sunt importante şi pentru ţara noastră. Orientarea viitorului guvern va dicta, printre altele, ritmul contractelor militare, achizițiile de echipamente defensive moderne şi transferul de tehnologie militară de vârf către armata română.