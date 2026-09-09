Medicamentul comun luat de femeile însărcinate care ar putea influența fertilitatea fătului încă din uter

Dezvoltarea organelor reproducătoare feminine ar putea fi influențată de utilizarea medicamentului Tylenol, o variantă a paracetamolului disponibilă în Statele Unite, de către mamă în timpul sarcinii, potrivit unor cercetători. Totuşi, aceştia subliniază că studiul lor nu demonstrează că medicamentul pentru durere este cauza și nici nu indică vreun efect asupra fertilității viitoare a fetelor, scrie Reuters.

"Pentru a stabili dacă diferențele observate în studiul asupra sugarilor au implicații pentru fertilitatea de mai târziu și pentru vârsta la care apare menopauza va fi nevoie de o monitorizare pe termen lung", a declarat într-un comunicat coordonatoarea studiului, Margit Bistrup Fischer, de la Rigshospitalet din Copenhaga, potrivit Reuters.

Totuşi, femeile care au folosit Tylenol în timpul sarcinii (medicament comercializat și sub denumirea de acetaminofen sau, în afara SUA, paracetamol) nu ar trebui să fie alarmate de aceste rezultate, a spus Fischer.

Echipa sa a studiat 302 fetițe în vârstă de trei luni, ale căror mame fuseseră monitorizate în privința utilizării Tylenol în timpul sarcinii.

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Nouăzeci și două dintre fetițe au fost expuse pentru prima dată la Tylenol în uter înainte de săptămâna a 17-a de sarcină, 67 au fost expuse pentru prima dată după săptămâna a 17-a, iar 143 s-au născut din mame care nu folosiseră medicamentul.

Expunerea la Tylenol a fost evaluată pe baza probelor de urină furnizate de femei la intervale regulate. Mamele au luat cantități relativ mici, iar niciuna nu a depășit doza zilnică maximă recomandată de 4.000 de miligrame. Cele mai multe au luat medicamentul pentru dureri de cap sau dureri musculo-scheletice.

Ce modificări apar în organismul sugarilor expuşi în uter la Tylenol

În medie, sugarii expuși în uter aveau ovare mai mici, mai puțini foliculi ovarieni (structurile care conțin ovocite imature), utere mai mici și niveluri mai scăzute ale hormonilor de reproducere, au relatat miercuri cercetătorii în publicația Human Reproduction Open.

Funcția reproductivă și perioada fertilă a unei femei sunt stabilite încă din perioada în care aceasta se află în uter, au explicat cercetătorii, iar fetele se nasc cu toate ovulele pe care le vor avea vreodată.

Studiile pe animale au sugerat că expunerea fetală la Tylenol, cel mai frecvent utilizat medicament în timpul sarcinii, ar putea afecta rezerva ovariană de ovule și funcția reproductivă ulterioară, însă până acum nimeni nu raportase rezultate similare la oameni.

Președintele SUA, Donald Trump, a asociat utilizarea Tylenol în timpul sarcinii cu autismul, o afirmație respinsă pe scară largă de comunitatea medicală și de marile organizații din domeniul sănătății, pe motiv că nu are susținere științifică.

Impactul asupra ovarelor şi uterului

Fetițele de trei luni din studiu care au fost expuse la Tylenol în uter aveau, în medie, un volum ovarian cu 40% mai mic, un volum uterin cu 13% mai mic și cu 23% mai puțini foliculi ovarieni, au constatat cercetătorii.

Bebelușii expuși la începutul sarcinii, înainte de săptămâna a 17-a, aveau și niveluri mai scăzute de hormon anti-Müllerian, un indicator al cantității și calității ovulelor din ovare.

Cercetătorii au analizat și un grup separat de 1.210 fete care au fost urmărite din perioada de sugar până în adolescență și ale căror mame raportaseră utilizarea Tylenol în timpul sarcinii. În acest grup, expunerea fetală a fost asociată cu utere mai mici la pubertate și ovare mai mici în adolescență.

Studiul nu poate prezice rezultatele pentru o anumită femeie sau pentru un anumit copil, a spus Fischer, menționând că multe femei care au folosit Tylenol în timpul sarcinii au avut fiice ale căror măsurători ovariene au fost similare cu cele ale fetelor născute din femei care nu folosiseră medicamentul.

Ghidurile actuale continuă să recomande Tylenol ca fiind sigur pentru tratarea durerii și febrei în timpul sarcinii. Febra mare netratată sau durerea severă pot reprezenta ele însele riscuri pentru mamă și făt, a spus Fischer.

Într-un comentariu care însoțește studiul, dr. Christian De Geyter, specialist în medicină reproductivă la Spitalul Universitar din Basel, Elveția, a declarat că rezultatele cercetătorilor se potrivesc bine cu datele obținute din studiile pe animale.

Monitorizarea fetelor expuse la Tylenol în uter ar trebui să continue până la menopauză, a spus el, adăugând că recomandările privind utilizarea acestuia în timpul sarcinii ar trebui reconsiderate.