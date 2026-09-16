O femeie din Etiopia a fost descoperită de polițiștii de frontieră ascunsă sub o pătură, pe bancheta din spate a unei mașini înmatriculate în Germania. Şoferul autoturismului, un cetățean macedonean, intenționa să o transporte până în Germania.

Polițiștii au tras pe dreapta o mașină la Calafat. Ce au descoperit pe bancheta din spate, sub o pătură - Arhivă

Incidentul a avut loc pe 14 septembrie, în jurul orei 16:20, în timpul unei acțiuni desfășurate de polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Calafat.

Oamenii legii au oprit pentru control un autoturism care circula pe DN 56, în apropierea stației de taxare a podului Calafat-Vidin, pe sensul de mers Bulgaria-România. Mașina, înmatriculată în Germania, era condusă de un cetățean macedonean și se deplasa pe ruta Grecia-Germania.

În timpul verificărilor, polițiștii au observat că pe bancheta din spate, sub o pătură, se afla ascunsă o femeie. Aceasta le-a spus polițiștilor că este cetățeană etiopiană și că nu deține documente de identitate sau de călătorie valabile care să îi permită trecerea frontierei și deplasarea în spațiul Schengen.

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Potrivit verificărilor făcute de autorități, șoferul ar fi preluat-o pe femeie de pe teritoriul Greciei cu două zile înainte și ar fi intenționat să o transporte până în Germania.

În acest caz a fost deschis un dosar penal. Femeia este cercetată pentru trecere frauduloasă a frontierei de stat, iar cetățeanul macedonean pentru complicitate la trecerea frauduloasă a frontierei de stat.