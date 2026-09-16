Nava "Mircea", simbol al Marinei Române, a revenit la Constanţa, după un voiaj transatlanic de 150 de zile

Nava simbol a Marinei Române, bricul-școală "Mircea" s-a întors în portul Constanța, după un voiaj transatlantic care a durat 150 de zile. La bordul velierului s-au aflat viitorii ofițeri de marină care au participat la unul dintre cele mai lungi marşuri de instrucţie din ultimii ani. Bricul Mircea a avut, în același timp, și un rol de reprezentare a şcolii româneşti de navigaţie în porturile în care a făcut escală.

Școala-navă "Mircea" a revenit din cel de-al patrulea marș transatlantic pe care l-a executat până în Statele Unite ale Americii. La bord au fost studenții militari din anul al doilea de la Academia Navală Mircea cel Bătrân și 19 studenți străini de la academii navale din 10 țări partenere. Aceștia au învățat să navige, să facă față unor situații critice din cauza vremii, să înfrunte furtuni, au învățat de asemenea ce înseamnă să străbată un ocean doar cu vele.

Timp de 5 luni, velierul a participat la o serie de activități de instruire pe mare și de reprezentare în porturile de escală. De asemenea, nava simbol a școlii românești de marină a participat și la ceremoniile organizate cu prilejul împlinirii a 250 de ani de independență a Statelor Unite ale Americii.

De altfel, scopul călătoriei acesta a fost participarea la festivitățile pentru 250 de ani de independență a SUA și la o paradă navală specială. Momentul important a fost când nava noastră a defilat pe lângă Statuia Libertății în New York de Ziua Independenței.

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În cele peste 150 de zile de marș, nava a parcurs aproape 14.000 de mile marine și a executat escale în 15 porturi din Italia, Spania, Portugalia, Statele Unite ale Americii, Puerto Rico, Canada, Tunisia, Grecia și Turcia.