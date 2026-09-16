Au făcut cumpărături online de 1.900 de lei cu un card găsit pe stradă, în Teiuş. Cui îi aparţineau banii

Două femei din Teiuş au fost reţinute după ce au făcut cumpărături online cu un card bancar pierdut de o persoană din oraş.

"Din cercetări a reieşit că, în data de 27 august, cele două femei ar fi efectuat mai multe tranzacţii bancare, în mediul online, folosind fără drept cardul bancar al unei femei, în vârstă de 49 de ani, din oraşul Teiuş, pe care aceasta l-ar fi pierdut, aspect pe care femeia l-a sesizat poliţiştilor în data de 31 august, ocazie cu care a semnalat şi faptul că ar fi fost efectuate mai multe tranzacţii bancare cu cardul său, în valoare totală de 1.908,63 lei", a transmis IPJ Alba.

Pentru documentarea şi probarea activităţii infracţionale, poliţiştii au pus în aplicare un mandat de percheziţie domiciliară, emis de Judecătoria Aiud, în oraşul Teiuş. Activitatea a fost sprijinită de poliţişti din cadrul Poliţiei Municipiului Blaj şi de luptători din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale.

Cele două femei, de 45, respectiv 24 de ani, ambele din Teiuş, au fost reţinute pentru însuşirea bunului găsit sau ajuns din eroare la făptuitor şi efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos. Poliţiştii continuă cercetările.