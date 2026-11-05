Un tânăr de 18 ani din Italia a câștigat două milioane de € cu un loz de 10 euro. Cum vrea să cheltuie banii

Michele, un tânăr de 18 ani care locuiește împreună cu familia în Marzocca, a povestit cum a câștigat două milioane de euro la un loz răzuibil, pe care a dat doar 10 euro.

Michele locuiește împreună cu familia sa în localitatea Marzocca, din Italia, și este elev în ultimul an. După cursuri, lucrează câte două ore pe zi la un bar și o tutungerie din Montemarciano, pentru a contribui la veniturile familiei.

După ce și-a terminat programul de lucru, tânărul și-a așteptat mama să vină să îl ia acasă. Înainte să plece, a cumpărat de la un coleg un loz răzuibil din seria "Jocurile de Crăciun", pentru care a plătit 10 euro.

Momentul în care tânărul a aflat că a câștigat două milioane de euro

Michele s-a urcat în mașină alături de mama sa, iar cei doi au răzuit împreună lozul. Câteva secunde mai târziu, au descoperit că biletul era câștigător, iar premiul era de două milioane de euro. După ce au realizat că au câștigat suma uriașă, cei doi povestesc că au izbucnit în lacrimi de bucurie, potrivit

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Tânărul lucrează după școală pentru a-și ajuta părinții

Michele spune că încă îi este greu să creadă că a câștigat o asemenea sumă. Deși este elev, tânărul a ales să lucreze în fiecare zi după cursuri pentru a-și ajuta părinții.

"Sunt foarte fericit și încă nu-mi vine să cred. Sunt în ultimul an la școală, dar îmi place să muncesc și să îmi ajut familia. Tatăl meu este meșteșugar, iar criza economică se resimte. Mama lucrează ca îngrijitoare. Așa că, după școală, merg la muncă două ore pe zi, între 18:00 și 20:00", a povestit Michele. Tânărul lucrează la un bar, unde pregătește băuturi și servește clienții.

Michele a povestit și cum a ajuns să cumpere lozul câștigător. "Mai rămăseseră patru lozuri din seria Jocurile de Crăciun, iar colegul meu mi-a dat unul de 10 euro. Acela a fost cel norocos. Eu și mama nu puteam să credem că am câștigat. Eram extrem de fericiți", a spus tânărul.

Ce vrea să facă familia cu banii câștigați

Deși a devenit milionar la numai 18 ani, Michele spune că nu vrea să își schimbe radical viața. Prima dorință a familiei este să cumpere o locuință în Chiaravalle, oraș în care au locuit timp de 25 de ani.

"Ne vom întoarce să locuim în Chiaravalle, pentru că ne place acolo, și ne vom cumpăra o casă. Dar nu ne vom schimba viața. Vom rămâne oameni modești și muncitori. Poate că vom avea doar mai puține griji", a declarat tânărul.

Tatăl său, Francesco, spune că fiul său este pasionat de gastronomie și că familia ar putea folosi o parte din bani pentru a deschide un restaurant. "Este un băiat foarte muncitor și serios. Îi place domeniul restaurantelor și al barurilor și este un bucătar foarte bun. Ar fi frumos să deschidem un restaurant de familie", a spus bărbatul.

O altă posibilă achiziție este o mașină pentru Michele, care urmează în prezent cursurile unei școli de șoferi. Tatăl tânărului a mai povestit că întreaga familie este originară din zona Napoli și că atât el, cât și fiul său sunt suporteri ai echipei de fotbal din oraș.

Câți bani va primi tânărul după plata impozitelor

Din premiul de două milioane de euro, aproximativ 400.000 de euro vor fi reținuți sub formă de taxe. Astfel, familia va primi în final în jur de 1,6 milioane de euro. Potrivit tânărului și tatălui său, banii ar urma să ajungă în conturi în termen de 60 până la 90 de zile. Cei doi spun însă că nu se grăbesc și că își doresc, în primul rând, să își păstreze stilul de viață.

Vestea câștigului a fost primită cu bucurie și de colegii lui Michele. Patronii și angajații barului unde lucrează tânărul spun că premiul a ajuns la o familie care merită acest noroc. "Michele este unul dintre noi. Suntem fericiți că acest câștig a ajuns la o familie care are nevoie de bani și care este formată din oameni cinstiți", au declarat aceștia.