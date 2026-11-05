A trimis peste 1.000 de CV-uri, dar nu și-a găsit un loc de muncă: "Am ajuns la capătul puterilor"

Un francez a aplicat la peste 1.000 de locuri de muncă, a trimis e-mailuri, a sunat angajatori şi a căutat inclusiv prin intermediul platformelor de recrutare. Cu toate acestea, nu a reuşit să găsească o companie care să îl angajeze. După şase luni de căutări fără rezultat, a decis să renunţe la reconversia profesională în domeniul contabilităţii, scrie 20 Minutes .

Nans, un locuitor din regiunea Lyon, obţinuse o diplomă de tehnician superior în contabilitate, însă parcursul său profesional a fost întrerupt după ce compania la care lucra a fost preluată de un mare grup american. Potrivit acestuia, noul proprietar a decis să mute activitatea de contabilitate în India.

Pentru a-şi continua pregătirea şi a obţine o calificare superioară, bărbatul a început să caute o companie care să îl primească într-un program de formare profesională în sistem dual, care îmbină studiile cu activitatea practică. În cele şase luni de căutări, a trimis nu mai puţin de 1.093 de candidaturi, prin LinkedIn, RegionsJob, France Travail sau direct către angajatori.

Rezultatele au fost însă dezamăgitoare. Din cele peste 1.000 de candidaturi, a primit doar 83 de răspunsuri, adică puţin peste 7%. Cele mai multe au fost negative, iar în unele cazuri i s-au propus stagii de practică neremunerate.

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"Din peste o mie de candidaturi, am primit doar 83 de răspunsuri. Este pur şi simplu incredibil. Nu am aplicat doar pentru locuri de muncă în sistem de alternanţă, ci şi pentru posturi obişnuite. De fiecare dată, răspunsul a fost negativ sau mi s-a propus un stagiu neremunerat. Am ajuns la capătul puterilor. Renunţ", a povestit Nans.

Bărbatul spune că situaţia sa nu este una izolată. Din cei 48 de cursanţi înscrişi în programul său de formare, 39 nu au reuşit să găsească o companie care să îi angajeze.

Înainte de a începe reconversia profesională, Nans a lucrat ca muncitor şi manipulant de mărfuri. A început pregătirea în domeniul contabilităţii în urmă cu doi ani, însă şi atunci a întâmpinat dificultăţi în găsirea unui angajator. De această dată, concurenţa a fost şi mai mare. La unele anunţuri la care a aplicat erau înscrişi 1.500 de candidaţi.

În cele din urmă, bărbatul a decis să renunţe la programul de formare care urma să îi permită continuarea studiilor pentru obţinerea unei licenţe. Fără o companie care să îl primească, ar fi trebuit să suporte singur costurile pregătirii, estimate la 11.000 de euro.

Şi-a predat legitimaţia marţi dimineaţă, iar de luni urmează să înceapă un nou loc de muncă în industria chimică, domeniu în care a mai activat. Faptul că şi-a găsit o altă slujbă l-a determinat să îşi facă publică experienţa şi pe LinkedIn, unde a descris dificultăţile întâmpinate în cele şase luni de căutări.

Domeniul contabilităţii se numără printre sectoarele despre care se consideră că ar putea fi puternic afectate de dezvoltarea inteligenţei artificiale. Potrivit unei analize a biroului de studii Xerfi, citată de presa franceză, sectorul contabil şi al serviciilor de expertiză contabilă are o valoare de aproximativ 27 de miliarde de euro în Franţa.

Pe fondul încetinirii economice, tot mai multe întreprinderi mici şi mijlocii încearcă să reducă cheltuielile, renunţând la serviciile unui contabil sau externalizând anumite activităţi.

Inteligenţa artificială nu este însă singurul factor care contribuie la această situaţie. Reducerea ajutoarelor financiare acordate companiilor care angajează ucenici şi persoane aflate în programe de formare profesională a afectat, la rândul său, oportunităţile de angajare.

Aceste programe erau considerate o modalitate eficientă de integrare pe piaţa muncii, oferindu-le cursanţilor posibilitatea de a combina pregătirea teoretică cu experienţa practică.